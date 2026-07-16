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Софи Нелисс из «Жаркого соперничества» и «Шершней» снимется в сериале «Это лето будет другим»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Crave

Актриса Софи Нелисс, известная по сериалам «Жаркое соперничество» и «Шершни», снимется в многосерийном проекте «Это лето будет другим». Его выпустит Netflix, сообщил The Hollywood Reporter.

Сериал расскажет о девушке по имени Люси, которая проводит несколько летних сезонов на острове Принца Эдуарда. Там она переживает первую настоящую любовь с братом лучшей подруги — человеком, в которого ей не стоило влюбляться.

Съемки шоу уже стартовали, их реализует Sphere Media. Шоураннерами и исполнительными продюсерами сериала выступили Дейн Кларк и Линси Стюарт, а также Карли Форчун. Роман Форчун лег в основу проекта.

Будущий сериал описывается как «нежная, залитая солнцем романтическая история». Кто сыграет главную мужскую роль, пока не определено.

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