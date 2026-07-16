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Световой меч Люка Скайуокера из «Звездных войной» продали за рекордные 3,75 млн долларов

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Lucasfilm

Световой меч, который использовал актер Марк Хэмилл на съемках фильма «Звездные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар», продали на аукционе Heritage Auctions за рекордные 3,75 млн долларов. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Меч можно увидеть в культовой сцене дуэли Люка Скайуокера с Дартом Фейдером. Стартовая цена за лот составляла 1 млн долларов, но итоговая сумма сделки значительно превзошла ожидания экспертов.

Меч стал самым дорогим реквизитом в истории научно-фантастической саги. До этого рекорд принадлежал модели истербителя X-wing. Она обошлась покупателю в 3,135 млн долларов в 2023 году.

Световой меч, сконструированный из модифицированного блока вспышки Graflex, проадли вместе с оригинальной конструкцией оторванной кисти Люка Скайуокера, созданной гримером Стюартом Фриборном. Реквизит продали наследники Фриборна.

«Это один из важнейших сохранившихся артефактов „Звездных войн“. Он относится к эмоциональной кульминации фильма „Империя наносит ответный удар“ — сцене, которая навсегда изменила сагу и подарила один из самых незабываемых моментов в истории кино. оллекционеры понимали, что они торгуются не просто за реквизит. Они соревнуются за подлинный фрагмент современной мифологии», — отметил исполнительный вице-президент Heritage Джо Маддалена.

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