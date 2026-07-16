Световой меч Люка Скайуокера из «Звездных войной» продали за рекордные 3,75 млн долларов

«Это один из важнейших сохранившихся артефактов „Звездных войн“. Он относится к эмоциональной кульминации фильма „Империя наносит ответный удар“ — сцене, которая навсегда изменила сагу и подарила один из самых незабываемых моментов в истории кино. оллекционеры понимали, что они торгуются не просто за реквизит. Они соревнуются за подлинный фрагмент современной мифологии», — отметил исполнительный вице-президент Heritage Джо Маддалена.