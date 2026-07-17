В «Коломенском» пройдет праздник в честь 46-летия Олимпиады 1980 года

18 июля в музее-заповеднике «Коломенское» отпразднуют 46-летие Олимпийских игр 1980 года — соревнований, которые стали одними из самых важных событий в истории советского спорта и мирового олимпийского движения. Об этом сообщается на портале mos.ru.
Мероприятие начнется в 11.00 с приветственных слов организаторов и символического зажжения олимпийского огня. С 11.00 до 13.00 для детей проведут командную эстафету с полосой препятствий, веселой гимнастикой с профессиональными тренерами и творческим конкурсом «Нарисуй мишку». Лучшие работы представят на выставке, а их авторы получат призы.
В это же время откроется экспозиция, которая будет работать до вечера воскресенья, 19 июля. На ней покажут медали, дипломы, программки, грамоты, удостоверения участников Игр, коллекционные фигурки олимпийского мишки, а также посуду, радио, часы, музыкальные инструменты и другие предметы, выпущенные специально к Олимпиаде-80.
С 13.00 до 15.30 состоится большая олимпийская викторина. Для участников подготовили три раунда вопросов разного уровня сложности, посвященных истории летней Олимпиады 1980 года, ее рекордам и героям. Победитель получит сертификат на покупку товаров ярмарки «Сделано в СССР» и эксклюзивный подарочный набор.
С 15.30 до 17.00 гостей ждет концерт на главной сцене. Артисты исполнят популярные хиты 1980-х годов, а также олимпийские гимны и песни, ставшие символами той эпохи. Вход на мероприятие свободный.