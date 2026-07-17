В «Коломенском» пройдет праздник в честь 46-летия Олимпиады 1980 года

Канье Уэст выступит в Казахстане
Вышел новый трейлер видеоигры Marvel's Wolverine — он посвящен боли, ярости и прошлому Росомахи
28 июля в кинотеатре «Пионер» «Афиша» и «Про:взгляд» представят «Непокой» Леонида Шмелькова
В экранизации God of War заменят исполнителя главной роли после травмы Райана Херста
В театрах Москвы не будут вводить обязательный дресс-код
Американец попытался использовать котенка при ограблении банка
Оператор телесуфлера Трампа заработал более 100 тыс. долларов на ставках на речи президента
Световой меч Люка Скайуокера из «Звездных войн» продали за рекордные 3,75 млн долларов
Софи Нелисс из «Жаркого соперничества» и «Шершней» снимется в сериале «Это лето будет другим»
Эндрю Гарфилд поднимает народ против Ричарда II в трейлере «Восстания»
Ближайшая ночь в Москве будет аномально холодной. Температура опустится до 8 градусов
Экс-главу модельного агентства Elite Model Management обвинили в изнасилованиях
Дженна Ортега и Роуз Берн снимутся в новом фильме автора «Я бы тебя пнула, если бы могла»
Опрос: мужчины чаще женщин затягивают бесперспективное общение в дейтинге
Новый фильм Дэнни Бойла откроет Венецианский кинофестиваль
Вышел новый трейлер «Президента Кертиса» — спин-оффа «Рика и Морти»
Десять неизданных песен Дэвида Боуи опубликуют в Великобритании
Триллер «Бегущая» с Галь Гадот выйдет в российский прокат
Певица Кеша собрала коллекцию из 1000 зубов своих фанатов
Кейт Мара сыграет в мини-сериале «The Roman»
В «Звуке» появился ИИ-композитор для создания собственных песен
Netflix выпустил VHS-версию «Очень странных дел»
На Сахалине медвежат, выпрашивавших еду на трассе, вернули в дикую природу
В Москве реконструируют стадион «Крылья Советов»
Мэтт Деймон отказался от роли в «Марсианине» из-за «Интерстеллара» — но Ридли Скотт его переубедил
В России снимут байопик про Юрия Куклачева
Черногория может ввести визы для россиян уже этой осенью
Побывавший на Луне флаг СССР продали за 102,4 тысячи долларов

В «Коломенском» пройдет праздник в честь 46-летия Олимпиады 1980 года

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Владимир Охрименко. Mos.ru

18 июля в музее-заповеднике «Коломенское» отпразднуют 46-летие Олимпийских игр 1980 года — соревнований, которые стали одними из самых важных событий в истории советского спорта и мирового олимпийского движения. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Мероприятие начнется в 11.00 с приветственных слов организаторов и символического зажжения олимпийского огня. С 11.00 до 13.00 для детей проведут командную эстафету с полосой препятствий, веселой гимнастикой с профессиональными тренерами и творческим конкурсом «Нарисуй мишку». Лучшие работы представят на выставке, а их авторы получат призы.

В это же время откроется экспозиция, которая будет работать до вечера воскресенья, 19 июля. На ней покажут медали, дипломы, программки, грамоты, удостоверения участников Игр, коллекционные фигурки олимпийского мишки, а также посуду, радио, часы, музыкальные инструменты и другие предметы, выпущенные специально к Олимпиаде-80.

С 13.00 до 15.30 состоится большая олимпийская викторина. Для участников подготовили три раунда вопросов разного уровня сложности, посвященных истории летней Олимпиады 1980 года, ее рекордам и героям. Победитель получит сертификат на покупку товаров ярмарки «Сделано в СССР» и эксклюзивный подарочный набор.

С 15.30 до 17.00 гостей ждет концерт на главной сцене. Артисты исполнят популярные хиты 1980-х годов, а также олимпийские гимны и песни, ставшие символами той эпохи. Вход на мероприятие свободный.

Расскажите друзьям