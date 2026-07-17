В «Коломенском» пройдет праздник в честь 46-летия Олимпиады 1980 года

В это же время откроется экспозиция, которая будет работать до вечера воскресенья, 19 июля. На ней покажут медали, дипломы, программки, грамоты, удостоверения участников Игр, коллекционные фигурки олимпийского мишки, а также посуду, радио, часы, музыкальные инструменты и другие предметы, выпущенные специально к Олимпиаде-80.