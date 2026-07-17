С ЕГЭ-2026 удалили 917 человек без права пересдачи

«К сожалению, удаленные у нас были, все изощреннее методы, которые некоторые ребята выбирают вместо того, чтобы учиться, они осваивают другие науки, как обмануть систему», — сказал Музаев на пресс-конференции по итогам пересдачи ЕГЭ.