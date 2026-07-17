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С ЕГЭ-2026 удалили 917 человек без права пересдачи

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

В 2026 году со сдачи ЕГЭ были удалены 917 человек без права пересдачи в течение года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева. Большинство — за использование средств связи и шпаргалок.

«К сожалению, удаленные у нас были, все изощреннее методы, которые некоторые ребята выбирают вместо того, чтобы учиться, они осваивают другие науки, как обмануть систему», — сказал Музаев на пресс-конференции по итогам пересдачи ЕГЭ.

В этом году московская школьница Екатерина Малкова первой в истории ЕГЭ набрала 500 баллов — за русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику. Она подала документы в МФТИ.

Недавно ученик школы № 1537 Михаил Светлов, получивший 99 баллов на ЕГЭ по профильной математике, смог пересдать экзамен на 100 баллов. Он планирует подавать документы на мехмат МГУ.

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