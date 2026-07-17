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Доля студенческих работ с признаками ИИ в России за год выросла до 36%

Афиша Daily
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Фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»

Каждая третья студенческая работа, проверенная сервисом «Антиплагиат» во втором квартале 2026 года, содержит признаки использования искусственного интеллекта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании.

С апреля по июнь сервис проанализировал 2,73 млн студенческих работ. Признаки генерации текста с помощью ИИ были обнаружены в 983,7 тыс. из них — это 36% от общего числа. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял 22%. Таким образом, за год доля работ с признаками использования нейросетей увеличилась на 14 процентных пунктов. 

Вырос и предполагаемый объем сгенерированного контента внутри самих документов — с 5,4 до 8%. Количество работ с использованием нейросетей выросло на 12%.

Чаще всего элементы ИИ-генерации встречались в работах по искусствоведению, СМИ и массовым коммуникациям, информационным наукам, медицинским технологиям и политологии. Реже всего нейросети выявляли в текстах по математике, механике, машиностроению и ветеринарным наукам.

Исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков заявил, что распространение ИИ в образовании уже невозможно остановить. По его мнению, университетам следует сосредоточиться не на поиске самого факта использования нейросетей, а на понимании того, как именно студенты применяют эти инструменты.

Лукьянчиков сообщил, что сервис работает над новой системой проверки, которая позволит определять характер и глубину использования ИИ в студенческих работах. Он подчеркнул, что вузам потребуется выработать единые правила, определяющие допустимые границы использования нейросетей в учебном процессе. 

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