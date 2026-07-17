Доля студенческих работ с признаками ИИ в России за год выросла до 36%

С апреля по июнь сервис проанализировал 2,73 млн студенческих работ. Признаки генерации текста с помощью ИИ были обнаружены в 983,7 тыс. из них — это 36% от общего числа. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял 22%. Таким образом, за год доля работ с признаками использования нейросетей увеличилась на 14 процентных пунктов.



Вырос и предполагаемый объем сгенерированного контента внутри самих документов — с 5,4 до 8%. Количество работ с использованием нейросетей выросло на 12%.