В Ленинградской области мужчина больше суток просидел в дупле клена после неудачного падения

В городе Луга Ленинградской области спасатели вызволили мужчину, который больше суток провел в дупле старого клена. Об этом региональный комитет правопорядка и безопасности сообщил РИА «Новости».
По данным ведомства, мужчина 1991 года рождения провалился в полость дерева возле одного из домов на улице Гагарина. Дупло находилось на высоте около четырех метров, а его глубина составляла примерно два метра. Самостоятельно выбраться он не смог и провел внутри дерева более суток.
На место прибыли сотрудники Леноблпожспаса. Спасателям пришлось спилить мешающие ветки и использовать веревочное оборудование, чтобы безопасно спустить пострадавшего на землю.
После спасения мужчину осмотрели медики. Госпитализация ему не потребовалась.