В Ирландии создадут открытый реестр осужденных за домашнее насилие
В Москве появились билборды с признанием в любви Настям
Причиной смерти Сэма Нилла стала пневмония
Нейропротез помог парализованному мужчине снова двигать руками и самостоятельно есть
В национальном парке «Лосиный Остров» обновят инфраструктуру
Азербайджан планирует восстановить прямые рейсы в Россию
Фильмом закрытия Венецианского кинофестиваля будет «Бог смеется» Джованни Веронези
Доля студенческих работ с признаками ИИ в России за год выросла до 36%
Умерла Бренда Фрикер, известная по роли дамы с голубями в «Один дома-2»
В Китае запустили первый турнир по боям человекоподобных роботов
С ЕГЭ-2026 удалили 917 человек без права пересдачи
В российских школах может появиться новый курс «Начальная военная подготовка»
Исследование: походы в музеи, кино и театры могут замедлять старение организма
В Петербурге пройдут караоке-вечера в преддверии Пикника Афиши х Сбер
Скончалась режиссер КВН Светлана Маслякова
Netflix раскрыл, что при создании 300 проектов стриминга использовался ИИ
Вышел новый трейлер продолжения «Ста лет одиночества»
Школьник, набравший 99 баллов за ЕГЭ по математике, пересдал экзамен на максимум
У похожей на Землю экзопланеты впервые подтвердили наличие атмосферы
Лана Дель Рей готовит сразу два новых альбома
«Одиссея» Нолана могла собрать около 15 млн долларов на предпоказах — это лучший результат года
Победители ЧМ-2026 впервые получат чемпионские перстни
Антон Лапенко в роли хоккейного тренера в тизере-трейлере сериала «Седьмой игрок»
Актеры «Одиссеи» пересказали сюжет поэмы Гомера за 60 секунд
HBO Max анонсировал документалку о создании «Эйфории»
Ярмарка современного искусства Catalog открыла прием заявок для галерей
Шоураннер «Очень странных дел» и режиссер «Halo» снимут сериал об Одиссее
Вышел новый трейлер видеоигры Marvel’s Wolverine — он посвящен боли, ярости и прошлому Росомахи

В Ленинградской области мужчина больше суток просидел в дупле клена после неудачного падения

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: New Line Cinema

В городе Луга Ленинградской области спасатели вызволили мужчину, который больше суток провел в дупле старого клена. Об этом региональный комитет правопорядка и безопасности сообщил РИА «Новости». 

По данным ведомства, мужчина 1991 года рождения провалился в полость дерева возле одного из домов на улице Гагарина. Дупло находилось на высоте около четырех метров, а его глубина составляла примерно два метра. Самостоятельно выбраться он не смог и провел внутри дерева более суток.

На место прибыли сотрудники Леноблпожспаса. Спасателям пришлось спилить мешающие ветки и использовать веревочное оборудование, чтобы безопасно спустить пострадавшего на землю.

После спасения мужчину осмотрели медики. Госпитализация ему не потребовалась.

Расскажите друзьям