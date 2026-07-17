В Ленинградской области мужчина больше суток просидел в дупле клена после неудачного падения

По данным ведомства, мужчина 1991 года рождения провалился в полость дерева возле одного из домов на улице Гагарина. Дупло находилось на высоте около четырех метров, а его глубина составляла примерно два метра. Самостоятельно выбраться он не смог и провел внутри дерева более суток.