Фильмом закрытия Венецианского кинофестиваля будет «Бог смеется» Джованни Веронези

Картину создали продакшен-компании Indiana Production, Piperfilm и Ogi Film. В проекте участвовал также стриминговый сервис Netflix. Роли в фильме сыграли Пьерфранческо Фавино, Сильвио Орландо, Альма Ноче, Франческо Геги, Маурицио Ломбарди.



«Мы завершим фестиваль на высокой ноте благодаря Джованни Веронези и его великолепному актерскому составу, который удачно сочетает иронию и легкость в традиционно серьезной теме. Это тон, принадлежащий к лучшим направлениям итальянского кинематографа, слишком долго оставался без внимания», — отметил директор фестиваля Альберто Барбера.