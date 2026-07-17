Фильмом закрытия Венецианского кинофестиваля будет «Бог смеется» Джованни Веронези

Картина Джованни Веронези «Бог смеется» («Dio Ride») станет фильмом закрытия Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщили организаторы смотра.
Ленту покажут 12 сентября. Она расскажет историю монаха из Тосканы, жившего в XVII веке и проповедовавшего вне догматов официальной церкви. Его действия вызывали яростную критику.
Название фильма отсылает к одному из утверждений главного героя. Он заявлял, что Бог смеется вместе с простыми людьми.
Картину создали продакшен-компании Indiana Production, Piperfilm и Ogi Film. В проекте участвовал также стриминговый сервис Netflix. Роли в фильме сыграли Пьерфранческо Фавино, Сильвио Орландо, Альма Ноче, Франческо Геги, Маурицио Ломбарди.
«Мы завершим фестиваль на высокой ноте благодаря Джованни Веронези и его великолепному актерскому составу, который удачно сочетает иронию и легкость в традиционно серьезной теме. Это тон, принадлежащий к лучшим направлениям итальянского кинематографа, слишком долго оставался без внимания», — отметил директор фестиваля Альберто Барбера.
«Бог смеется» выйдет в итальянский прокат 29 октября. Покажут ли фильм в российских кинотеатрах, пока неизвестно.