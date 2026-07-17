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Фильмом закрытия Венецианского кинофестиваля будет «Бог смеется» Джованни Веронези

Афиша Daily
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Картина Джованни Веронези «Бог смеется» («Dio Ride») станет фильмом закрытия Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщили организаторы смотра.

Ленту покажут 12 сентября. Она расскажет историю монаха из Тосканы, жившего в XVII веке и проповедовавшего вне догматов официальной церкви. Его действия вызывали яростную критику.

Название фильма отсылает к одному из утверждений главного героя. Он заявлял, что Бог смеется вместе с простыми людьми.

Картину создали продакшен-компании Indiana Production, Piperfilm и Ogi Film. В проекте участвовал также стриминговый сервис Netflix. Роли в фильме сыграли Пьерфранческо Фавино, Сильвио Орландо, Альма Ноче, Франческо Геги, Маурицио Ломбарди.

«Мы завершим фестиваль на высокой ноте благодаря Джованни Веронези и его великолепному актерскому составу, который удачно сочетает иронию и легкость в традиционно серьезной теме. Это тон, принадлежащий к лучшим направлениям итальянского кинематографа, слишком долго оставался без внимания», — отметил директор фестиваля Альберто Барбера.

«Бог смеется» выйдет в итальянский прокат 29 октября. Покажут ли фильм в российских кинотеатрах, пока неизвестно.


 

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