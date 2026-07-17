В Петербурге пройдут караоке-вечера в преддверии Пикника Афиши х Сбер

В преддверии фестиваля Пикник Афиши х Сбер, который состоится в Петербурге 8 августа, на Московском рынке пройдет серия караоке-вечеров — 18 июля, 25 июля и 1 августа. Вход по регистрации.
В программе — песни артистов фестиваля и не только: FEDUK, Cream Soda, Zoloto, GONE.Fludd, Найка Борзова и другие. Событие развернется в Московском рынке на улице Решетникова, 12 — сейчас там работают более 20 кафе, баров и лавок.
8 августа Пикник Афиши х Сбер развернет пять сцен на территории Елагина острова. Гостей фестиваля ждет луна-парк под открытым небом, аттракционы, гастрономические проекты, дизайнерский маркет, спорт и отдых для всей семьи. В лайнапе — Feduk, Елка, ЛСП, Сергей Бобунец и еще более 50 артистов.
Вчера в книжном магазине «Подписные издания» прошла лекция редактора «Афиши Daily» Шуры Богачевой — она рассказала, действительно ли эпоха субкультур закончилась или они просто изменили форму. После лекции Тося Чайкина отыграла диджей-сет.