Лана Дель Рей готовит сразу два новых альбома

По словам Ланы, материал на новый альбом был собран во время создания «Stove». В длинном посте артистка поделилась, что за последние четыре года в ее работе было потрачено «так много времени на ожидание, когда все пойдет как надо». «Из-за сомнений в том, вырастет ли дерево, которое я сажала, появились новые ростки, и так под ивой вырос новый розовый куст», — добавила она метафору.



Артистка впервые объявила о новой пластинке в начале 2024 года. Тогда она сказала, что альбом будет называться «Lasso» и выйдет в сентябре 2024 года. Затем она изменила название на «The Right Person Will Stay» и анонсировала, что он будет выпущен 21 мая 2025 года. Релиз отменился. Потом появилась еще одна дата — январь 2026 года, но фанаты все еще ожидают новую музыку от певицы.