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Лана Дель Рей готовит сразу два новых альбома

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Nicky J Sims/Getty Images

Лана Дель Рей представит еще один альбом в качестве «дополнения» к анонсированной ранее пластинке «Stove». Об этом она рассказала в инстаграме*.

Певица опубликовала возможные варианты обложек двух виниловых пластинок. Название второй работы пока неизвестно. Даты релиза этих альбомов тоже еще не появились.

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По словам Ланы, материал на новый альбом был собран во время создания «Stove». В длинном посте артистка поделилась, что за последние четыре года в ее работе было потрачено «так много времени на ожидание, когда все пойдет как надо». «Из-за сомнений в том, вырастет ли дерево, которое я сажала, появились новые ростки, и так под ивой вырос новый розовый куст», — добавила она метафору.

Артистка впервые объявила о новой пластинке в начале 2024 года. Тогда она сказала, что альбом будет называться «Lasso» и выйдет в сентябре 2024 года. Затем она изменила название на «The Right Person Will Stay» и анонсировала, что он будет выпущен 21 мая 2025 года. Релиз отменился. Потом появилась еще одна дата — январь 2026 года, но фанаты все еще ожидают новую музыку от певицы.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов ‒ социальных сетей Facebook и Instagram признан экстремистской организацией.

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