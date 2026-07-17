Лана Дель Рей готовит сразу два новых альбома

Лана Дель Рей представит еще один альбом в качестве «дополнения» к анонсированной ранее пластинке «Stove». Об этом она рассказала в инстаграме*.
Певица опубликовала возможные варианты обложек двух виниловых пластинок. Название второй работы пока неизвестно. Даты релиза этих альбомов тоже еще не появились.
По словам Ланы, материал на новый альбом был собран во время создания «Stove». В длинном посте артистка поделилась, что за последние четыре года в ее работе было потрачено «так много времени на ожидание, когда все пойдет как надо». «Из-за сомнений в том, вырастет ли дерево, которое я сажала, появились новые ростки, и так под ивой вырос новый розовый куст», — добавила она метафору.
Артистка впервые объявила о новой пластинке в начале 2024 года. Тогда она сказала, что альбом будет называться «Lasso» и выйдет в сентябре 2024 года. Затем она изменила название на «The Right Person Will Stay» и анонсировала, что он будет выпущен 21 мая 2025 года. Релиз отменился. Потом появилась еще одна дата — январь 2026 года, но фанаты все еще ожидают новую музыку от певицы.
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