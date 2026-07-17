Школьник, набравший 99 баллов за ЕГЭ по математике, пересдал экзамен на максимум

«На пересдаче я очень надеялся на максимальный результат. Страшно было именно не пересдавать, а попробовать улучшить баллы. Я понимал, что знаю предмет на 100, и верил в свои силы, поэтому единственное, что сделал, — посмотрел ошибки, которые ранее допустил. В итоге получилось их избежать», — сказал молодой человек.