Школьник, набравший 99 баллов за ЕГЭ по математике, пересдал экзамен на максимум

Ученик московской школы №1537 Михаил Светлов, набравший 99 баллов на ЕГЭ по профильной математике, смог пересдать экзамен на 100 баллов. Об этом пишет РИА «Новости».
«На пересдаче я очень надеялся на максимальный результат. Страшно было именно не пересдавать, а попробовать улучшить баллы. Я понимал, что знаю предмет на 100, и верил в свои силы, поэтому единственное, что сделал, — посмотрел ошибки, которые ранее допустил. В итоге получилось их избежать», — сказал молодой человек.
Выпускник сдавал русский язык, профильную математику и физику. Михаил планирует подавать документы на механико-математический факультет МГУ имени Ломоносова.