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Школьник, набравший 99 баллов за ЕГЭ по математике, пересдал экзамен на максимум

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Ученик московской школы №1537 Михаил Светлов, набравший 99 баллов на ЕГЭ по профильной математике, смог пересдать экзамен на 100 баллов. Об этом пишет РИА «Новости».

«На пересдаче я очень надеялся на максимальный результат. Страшно было именно не пересдавать, а попробовать улучшить баллы. Я понимал, что знаю предмет на 100, и верил в свои силы, поэтому единственное, что сделал, — посмотрел ошибки, которые ранее допустил. В итоге получилось их избежать», — сказал молодой человек.

Выпускник сдавал русский язык, профильную математику и физику. Михаил планирует подавать документы на механико-математический факультет МГУ имени Ломоносова.

Недавно московская школьница Екатерина Малкова первой в истории ЕГЭ набрала 500 баллов — за русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику. Она подала документы в МФТИ.

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