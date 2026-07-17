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Скончалась режиссер КВН Светлана Маслякова

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: @kvnofficial

Умерла режиссер программы «КВН» Светлана Маслякова. Об этом говорится в соцсетях юмористической программы.

«Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН. Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим кавээнщикам. Мы будем помнить ее всегда», — написала команда проекта.

Светлане было 78 лет. Ее муж и ведущий КВН Александр Масляков умер в 2024 году. Ему было 82 года.

Маслякова родилась 11 октября 1947 года. Окончила среднюю школу №519, затем училась во Всесоюзном заочном юридическом институте. В 1966 году она стала работать на телевидении в качестве ассистента режиссера. Позднее окончила Высшие курсы творческих работников Центрального телевидения СССР. 

В 1971 году она вышла замуж за Александра. В тот же год КВН перестал выходить в эфир до возрождения программы в 1986 году. С 1972-го по 1993-й Светлана также работала режиссером Главной редакции пропаганды ЦТ, с 1993 года — режиссером творческого объединения «АМИК».

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