Скончалась режиссер КВН Светлана Маслякова

«Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН. Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим кавээнщикам. Мы будем помнить ее всегда», — написала команда проекта.



Светлане было 78 лет. Ее муж и ведущий КВН Александр Масляков умер в 2024 году. Ему было 82 года.



Маслякова родилась 11 октября 1947 года. Окончила среднюю школу №519, затем училась во Всесоюзном заочном юридическом институте. В 1966 году она стала работать на телевидении в качестве ассистента режиссера. Позднее окончила Высшие курсы творческих работников Центрального телевидения СССР.



В 1971 году она вышла замуж за Александра. В тот же год КВН перестал выходить в эфир до возрождения программы в 1986 году. С 1972-го по 1993-й Светлана также работала режиссером Главной редакции пропаганды ЦТ, с 1993 года — режиссером творческого объединения «АМИК».