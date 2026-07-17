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В Китае запустили первый турнир по боям человекоподобных роботов

Афиша Daily
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Фото: Anadolu/Getty Images

В китайском Шэньчжэне стартовал Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) — первый турнир по боям полноразмерных человекоподобных роботов. Организатором выступила местная робототехническая компания EngineAI, сообщает Global Times.

В соревнованиях участвуют 32 команды со всего мира. Все они используют универсального робота-гуманоида EngineAI T800. При этом каждая команда самостоятельно настраивает алгоритмы движений и боевые комбинации, улучшает баланс и броню робота.

Судьи оценивают точность атак, устойчивость, защиту, алгоритмы принятия решений и прочность конструкции. Изначально предполагалось, что бои будут полностью автономными, однако, согласно репортажам с открытия турнира, команды могли свободно выбирать способ управления.  

Во время первого боя произошел пока что самый эпичный момент URKL: робот «Белый орел» снес голову ударом ногой своему сопернику «Матадору». Обезглавленный гуманоид продолжил сражаться еще около минуты, пока не сломался окончательно. 

Видео:&nbsp;@ErenChenAI/X

На мероприятии присутствовал актер боевиков Донни Йен. Он сказал, что бой роботов поразил его сильнее всего, что он когда-либо видел в жизни. «Честно говоря, раньше я видел бои роботов только в научно-фантастических фильмах», — признался Йен, отметив, что его восхитила точность движений машин.

Гендиректор EngineAI Чжао Тунъян заявил, что турнир призван «создать коммерческий эффект», а также ускорить исследования и промышленное внедрение технологии в робототехнике.

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