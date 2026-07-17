В Китае запустили первый турнир по боям человекоподобных роботов

В китайском Шэньчжэне стартовал Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) — первый турнир по боям полноразмерных человекоподобных роботов. Организатором выступила местная робототехническая компания EngineAI, сообщает Global Times.
В соревнованиях участвуют 32 команды со всего мира. Все они используют универсального робота-гуманоида EngineAI T800. При этом каждая команда самостоятельно настраивает алгоритмы движений и боевые комбинации, улучшает баланс и броню робота.
Судьи оценивают точность атак, устойчивость, защиту, алгоритмы принятия решений и прочность конструкции. Изначально предполагалось, что бои будут полностью автономными, однако, согласно репортажам с открытия турнира, команды могли свободно выбирать способ управления.
Во время первого боя произошел пока что самый эпичный момент URKL: робот «Белый орел» снес голову ударом ногой своему сопернику «Матадору». Обезглавленный гуманоид продолжил сражаться еще около минуты, пока не сломался окончательно.
На мероприятии присутствовал актер боевиков Донни Йен. Он сказал, что бой роботов поразил его сильнее всего, что он когда-либо видел в жизни. «Честно говоря, раньше я видел бои роботов только в научно-фантастических фильмах», — признался Йен, отметив, что его восхитила точность движений машин.
Гендиректор EngineAI Чжао Тунъян заявил, что турнир призван «создать коммерческий эффект», а также ускорить исследования и промышленное внедрение технологии в робототехнике.