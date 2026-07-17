В Китае запустили первый турнир по боям человекоподобных роботов

На мероприятии присутствовал актер боевиков Донни Йен. Он сказал, что бой роботов поразил его сильнее всего, что он когда-либо видел в жизни. «Честно говоря, раньше я видел бои роботов только в научно-фантастических фильмах», — признался Йен, отметив, что его восхитила точность движений машин.