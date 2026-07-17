Умерла Бренда Фрикер, известная по роли дамы с голубями в «Один дома-2»

«Мы никогда больше не увидим ее такой, какая она есть, и мир стал беднее без нее. Для меня было честью знать, любить и работать с ней, и она навсегда останется в моем сердце и в сердцах многих поклонников кино и телевидения по всему миру», — сказал Белфилд.