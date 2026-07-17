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Умерла Бренда Фрикер, известная по роли дамы с голубями в «Один дома-2»

Афиша Daily
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Фото: 20th Century Fox

После продолжительной болезни ушла из жизни Бренда Фрикер — обладательница премии «Оскар», известная по роли дамы с голубями в фильме «Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке». Актрисе был 81 год, о смерти рассказал ее агент Фил Белфилд, пишет Deadine.

«Мы никогда больше не увидим ее такой, какая она есть, и мир стал беднее без нее. Для меня было честью знать, любить и работать с ней, и она навсегда останется в моем сердце и в сердцах многих поклонников кино и телевидения по всему миру», — сказал Белфилд.

Бренда Фрикер родилась в Дублине 17 февраля 1945 года в семье журналистов. Прежде чем стать актрисой, она работала ассистентом редактора в ирландской газете The Irish Times и планировала в будущем тоже стать репортером, как родители. Позже Фрикер увлеклась театром и начала работать сначала в Ирландском театре, а затем в Национальном театре, Королевском Шекспировском театре и других.

На киноэкране она впервые появилась в возрасте 19 лет в фильме «Бремя страстей человеческих». Позже она сыграла в сериале «Катастрофа», а в 1990 году стала первой ирландской актрисой, получившей премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в биографическом фильме «Моя левая нога». Актриса также известна по картинам «Один дома-2» (1992), «Я женился на убийце с топором» (1993), «Ангелы у кромки поля» (1994) и «А в душе я танцую» (2004).

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