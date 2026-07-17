В Ирландии создадут открытый реестр осужденных за домашнее насилие

В онлайн-реестре будут опубликованы имена лиц, осужденных за серьезные преступления, связанные с домашним насилием, включая изнасилование, сексуальное насилие, удушение (не повлекшее смерть), преследование, принудительный контроль и распространение интимных изображений без согласия. При этом доступность информации в онлайн-реестре будет ограничена законом. Целесообразность публикации определит судья, а имя преступника обнародуют только в том случае, если потерпевшая даст на это свое согласие.