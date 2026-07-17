В Ирландии создадут открытый реестр осужденных за домашнее насилие

В Ирландии приняли закон о создании первого в стране публичного реестра лиц, совершивших домашнее насилие. По словам активистов, это позволит женщинам заранее проверить, насколько опасен их потенциальный партнер.
Законопроект «Закон Дженни» получил название в честь 24-летней Дженнифер Пул, матери двоих детей, которую в апреле 2021 года убил ее бывший молодой человек. Девушка не знала, что он был судим за нападение на бывшую партнершу.
В онлайн-реестре будут опубликованы имена лиц, осужденных за серьезные преступления, связанные с домашним насилием, включая изнасилование, сексуальное насилие, удушение (не повлекшее смерть), преследование, принудительный контроль и распространение интимных изображений без согласия. При этом доступность информации в онлайн-реестре будет ограничена законом. Целесообразность публикации определит судья, а имя преступника обнародуют только в том случае, если потерпевшая даст на это свое согласие.
Опубликованные имена будут содержать подробную информацию о вынесении обвинительного приговора и назначенном наказании и будут размещены на веб-сайте Ирландской судебной службы. Правонарушители смогут подать заявление об удалении записи не раньше чем через три года после вынесения приговора.
Брат Дженнифер, Джейсон, назвал нововведение «огромным шагом вперед» в борьбе с домашним насилием, заявив, что это позволит потенциальным жертвам «знать, с кем они живут», в отличие от его сестры. Как сообщают местные СМИ, законодатели устроили овацию семье Пул, которая присутствовала при принятии закона.
Новый ирландский реестр стал уникальным для Европы, так как он принципиально отличается от британского «Закона Клэр». В Великобритании данные о домашнем насилии выдаются избирательно, а сама система страдает от долгих задержек и волокиты в полиции.
Ирландия ужесточает закон на фоне резкого роста убийств женщин: с начала года погибли уже восемь жительниц страны, что превышает показатели за весь прошлый год. По данным организации Women's Aid Ireland, каждая третья ирландка сталкивается с домашним насилием. При этом главная опасность исходит не от незнакомцев, а от партнеров и близких.
Мировая статистика ООН подтверждает эту тенденцию: из 83 тысяч ежегодных убийств женщин и девочек около 60% совершаются членами семьи. Это означает, что в мире от рук родственников или партнеров каждые 10 минут погибает одна женщина.
В 2025 году в России зафиксировали рекордный рост домашнего насилия. Чаще всего к специалистам обращались женщины из Москвы, Петербурга, Ростовской области, Краснодарского края, Башкортостана, Нижегородской, Свердловской и Новосибирской областей. Их средний возраст — 30–40 лет, у большинства есть дети.
Недавно депутаты от «Новых людей» направили на отзыв правительства законопроект о домашнем насилии. Он предполагает наказание до двух лет лишения свободы за насильственные действия, совершенные в отношении близкого лица или родственника. Предусмотрены также обязательные или исправительные работы, ограничение свободы, арест и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) считает, что закон об уголовной ответственности за насилие вызовет у молодежи нежелание вступать в брак. По ее мнению, мужчины будут отказываться от женитьбы, опасаясь быть наказанными из-за импульсивных заявлений женщин в полицию.