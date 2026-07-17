В национальном парке «Лосиный Остров» обновят инфраструктуру

В национальном парке «Лосиный Остров» запланировали масштабное обновление, говорится на сайте mos.ru.



Авторы проекта хотят модернизировать лыжную трассу, детские и спортивные площадки, прогулочные маршруты, объекты у Бабаевского пруда и другую инфраструктуру. Через реку Яузу обустроят новый пешеходный мостик. Он улучшит связь между разными участками объекта. Некоторые из них закроют на время благоустройства.



При подготовке проекта специалисты учли места, где обитают краснокнижные животные и встречаются редкие растения. План работ составили с учетом этих данных, чтобы минимизировать влияние на экосистему национального парка.