В Ирландии создадут открытый реестр осужденных за домашнее насилие
Причиной смерти Сэма Нилла стала пневмония
Нейропротез помог парализованному мужчине снова двигать руками и самостоятельно есть
В национальном парке «Лосиный Остров» обновят инфраструктуру
Азербайджан планирует восстановить прямые рейсы в Россию
В Ленинградской области мужчина больше суток просидел в дупле клена после неудачного падения
Фильмом закрытия Венецианского кинофестиваля будет «Бог смеется» Джованни Веронези
Доля студенческих работ с признаками ИИ в России за год выросла до 36%
Умерла Бренда Фрикер, известная по роли дамы с голубями в «Один дома-2»
В Китае запустили первый турнир по боям человекоподобных роботов
С ЕГЭ-2026 удалили 917 человек без права пересдачи
В российских школах может появиться новый курс «Начальная военная подготовка»
Исследование: походы в музеи, кино и театры могут замедлять старение организма
В Петербурге пройдут караоке-вечера в преддверии Пикника Афиши х Сбер
Скончалась режиссер КВН Светлана Маслякова
Netflix раскрыл, что при создании 300 проектов стриминга использовался ИИ
Вышел новый трейлер продолжения «Ста лет одиночества»
Школьник, набравший 99 баллов за ЕГЭ по математике, пересдал экзамен на максимум
У похожей на Землю экзопланеты впервые подтвердили наличие атмосферы
Лана Дель Рей готовит сразу два новых альбома
«Одиссея» Нолана могла собрать около 15 млн долларов на предпоказах — это лучший результат года
Победители ЧМ-2026 впервые получат чемпионские перстни
Антон Лапенко в роли хоккейного тренера в тизере-трейлере сериала «Седьмой игрок»
Актеры «Одиссеи» пересказали сюжет поэмы Гомера за 60 секунд
HBO Max анонсировал документалку о создании «Эйфории»
Ярмарка современного искусства Catalog открыла прием заявок для галерей
Шоураннер «Очень странных дел» и режиссер «Halo» снимут сериал об Одиссее
Вышел новый трейлер видеоигры Marvel’s Wolverine — он посвящен боли, ярости и прошлому Росомахи

В Москве появились билборды с признанием в любви Настям

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: пресс-материалы

Утром 17 июля на цифровых билбордах по всему городу появилось короткое послание «Настя, я люблю тебя» — его одновременно показали тысячи экранов в разных районах Москвы. Прохожие останавливались, чтобы сфотографироваться с экранами, и делились снимками в соцсетях: уже к середине дня лента заполнилась кадрами с признанием в любви, сопровождаемыми шутливыми и теплыми подписями.

Некоторые пользователи переадресовывали послание: так, студент по пути в университет опубликовал фото с подписью «Даша, я тебя люблю тоже», а мотоциклист написал, что год пытается забыть бывшую Настю, но весь город внезапно напоминает ему о прошлом. История быстро стала городским мемом: признание обсуждали в личных чатах и пабликах, а скриншоты и видео с билбордов расходились по телеграму и соцсети Х как загадочная «массовая валентинка».

© Пресс-материалы

Волну раскрутил аккаунт в соцсети Х «Маркетинг под лупой»: он объяснил, что билборды — способ торгового центра «Авиапарк» поздравить своего маскота, мурену Настю, с именинами 17 июля, и задал всей истории ироничную интонацию. Следом подключились обладательницы имени и просто зрители: одни требовали поздравлений и обыгрывали мурену, другие шутили про само имя Настя, третьи признавались, что при виде надписи «Настя, я люблю тебя» первым делом подумали о бывших.

К вечеру у истории появилось продолжение. В соцсетях начали распространять сообщение, что в 19.00 послание снова загорится на городских экранах, а всех, кто хочет поздравить свою Настю, приглашали прийти к любому медиафасаду. К этому времени у некоторых билбордов собрались люди: именинницы приходили сфотографироваться с посланием, кто-то пользовался поводом признаться в любви. 

Расскажите друзьям