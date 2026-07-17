В Москве появились билборды с признанием в любви Настям

Утром 17 июля на цифровых билбордах по всему городу появилось короткое послание «Настя, я люблю тебя» — его одновременно показали тысячи экранов в разных районах Москвы. Прохожие останавливались, чтобы сфотографироваться с экранами, и делились снимками в соцсетях: уже к середине дня лента заполнилась кадрами с признанием в любви, сопровождаемыми шутливыми и теплыми подписями.
Некоторые пользователи переадресовывали послание: так, студент по пути в университет опубликовал фото с подписью «Даша, я тебя люблю тоже», а мотоциклист написал, что год пытается забыть бывшую Настю, но весь город внезапно напоминает ему о прошлом. История быстро стала городским мемом: признание обсуждали в личных чатах и пабликах, а скриншоты и видео с билбордов расходились по телеграму и соцсети Х как загадочная «массовая валентинка».
Волну раскрутил аккаунт в соцсети Х «Маркетинг под лупой»: он объяснил, что билборды — способ торгового центра «Авиапарк» поздравить своего маскота, мурену Настю, с именинами 17 июля, и задал всей истории ироничную интонацию. Следом подключились обладательницы имени и просто зрители: одни требовали поздравлений и обыгрывали мурену, другие шутили про само имя Настя, третьи признавались, что при виде надписи «Настя, я люблю тебя» первым делом подумали о бывших.
К вечеру у истории появилось продолжение. В соцсетях начали распространять сообщение, что в 19.00 послание снова загорится на городских экранах, а всех, кто хочет поздравить свою Настю, приглашали прийти к любому медиафасаду. К этому времени у некоторых билбордов собрались люди: именинницы приходили сфотографироваться с посланием, кто-то пользовался поводом признаться в любви.