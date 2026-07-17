В Москве появились билборды с признанием в любви Настям

Некоторые пользователи переадресовывали послание: так, студент по пути в университет опубликовал фото с подписью «Даша, я тебя люблю тоже», а мотоциклист написал, что год пытается забыть бывшую Настю, но весь город внезапно напоминает ему о прошлом. История быстро стала городским мемом: признание обсуждали в личных чатах и пабликах, а скриншоты и видео с билбордов расходились по телеграму и соцсети Х как загадочная «массовая валентинка».