Власти Москвы признали систему именных билетов в театрах эффективной

Начальник управления театров Департамента культуры Москвы Александр Фокин поделился с ТАСС, что система именных билетов, действующая в столичных театрах больше года, полностью оправдала себя.
По его словам, сбор персональных данных повышает безопасность: «Собираются данные, система видит зрителей — и они это понимают». Он также отметил, что нововведение ударило по перекупщикам — активность на рынке перепродажи заметно снизилась.
Новые правила продажи ввели в марте прошлого года. Купить билет теперь можно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а вернуть — только офлайн и не позднее чем за десять дней до мероприятия.
Месяц спустя после запуска системы директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок назвал ее «издевательством». «Зрительные залы стоят полупустые, а спектакли отменяются», — рассказал он. Специалист подчеркнул, что «люди объявили бойкот этой системе покупки билетов». На сайте Вахтанговского театра, по словам Крока, зрители «пишут, что не будут ходить в московские театры по новым неумным, скажем так, правилам».