LEGO выпустила конструктор по мотивам «Поцелуя» Климта — в нем 4000 деталей
Apple обогнала Nvidia и стала самой дорогой компанией в мире
Парламент Японии отказался разрешать женщинам наследовать престол императора
«Холоп 3» собрал 1 млрд рублей в российском прокате
«Авито» разработает собственный сервис для знакомств
Сидни Суини сыграет в новой экранизации «Легенды о Сонной Лощине»
Bethesda официально подтвердила работу над Fallout 5 и новой игрой от создателей New Vegas
В Москве появились билборды с признанием в любви Настям
Причиной смерти Сэма Нилла стала пневмония
Нейропротез помог парализованному мужчине снова двигать руками и самостоятельно есть
В национальном парке «Лосиный Остров» обновят инфраструктуру
Азербайджан планирует восстановить прямые рейсы в Россию
В Ленинградской области мужчина больше суток просидел в дупле клена после неудачного падения
Фильмом закрытия Венецианского кинофестиваля будет «Бог смеется» Джованни Веронези
В Ирландии создадут открытый реестр осужденных за домашнее насилие
Доля студенческих работ с признаками ИИ в России за год выросла до 36%
Умерла Бренда Фрикер, известная по роли дамы с голубями в «Один дома-2»
В Китае запустили первый турнир по боям человекоподобных роботов
С ЕГЭ-2026 удалили 917 человек без права пересдачи
В российских школах может появиться новый курс «Начальная военная подготовка»
Исследование: походы в музеи, кино и театры могут замедлять старение организма
В Петербурге пройдут караоке-вечера в преддверии Пикника Афиши х Сбер
Скончалась режиссер КВН Светлана Маслякова
Netflix раскрыл, что при создании 300 проектов стриминга использовался ИИ
Вышел новый трейлер продолжения «Ста лет одиночества»
Школьник, набравший 99 баллов за ЕГЭ по математике, пересдал экзамен на максимум
У похожей на Землю экзопланеты впервые подтвердили наличие атмосферы
Лана Дель Рей готовит сразу два новых альбома

Власти Москвы признали систему именных билетов в театрах эффективной

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Kilyan Sockalingum/Unsplash

Начальник управления театров Департамента культуры Москвы Александр Фокин поделился с ТАСС, что система именных билетов, действующая в столичных театрах больше года, полностью оправдала себя.

По его словам, сбор персональных данных повышает безопасность: «Собираются данные, система видит зрителей — и они это понимают». Он также отметил, что нововведение ударило по перекупщикам — активность на рынке перепродажи заметно снизилась.

Новые правила продажи ввели в марте прошлого года. Купить билет теперь можно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а вернуть — только офлайн и не позднее чем за десять дней до мероприятия.

Месяц спустя после запуска системы директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок назвал ее «издевательством». «Зрительные залы стоят полупустые, а спектакли отменяются», — рассказал он. Специалист подчеркнул, что «люди объявили бойкот этой системе покупки билетов». На сайте Вахтанговского театра, по словам Крока, зрители «пишут, что не будут ходить в московские театры по новым неумным, скажем так, правилам».

Расскажите друзьям