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LEGO выпустила конструктор по мотивам «Поцелуя» Климта — в нем 4000 деталей

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: LEGO

LEGO совместно с венским музеем Бельведер создала набор по мотивам картины Густава Климта «Поцелуй». В конструкторе 4000 деталей, а готовую работу можно повесить на стену. В продаже новинка появится 4 августа.

При разработке создатели консультировались с куратором музея Бельведер Стефани Ауэр, чтобы максимально точно передать фирменный стиль Климта: золотые тона, сложные орнаменты и текстуры. В инструкции есть QR-код, ведущий на подкаст о художнике и истории создания «Поцелуя».

Размер готовой картины — 60 на 54 сантиметра. Панно трехмерное: в нем использованы декоративные круги, спирали, шпильки, цветы и золотые металлические кирпичики. Есть отдельный брусок с подписью Климта. В комплекте также идет крепление для стены и инструкция по размещению.

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Среди других новинок LEGO — конструктор по мультсериалу «Губка Боб Квадратные Штаны» из 1794 деталей, который поступит в продажу 1 сентября. В него вошли три дома главных героев — Губки Боба, Патрика и Сквидварда. Все здания получили детализированные интерьеры: в жилище Губки Боба есть гостиная и спальня, а под камнем Патрика скрывается обставленная комната.

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