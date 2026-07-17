Среди других новинок LEGO — конструктор по мультсериалу «Губка Боб Квадратные Штаны» из 1794 деталей, который поступит в продажу 1 сентября. В него вошли три дома главных героев — Губки Боба, Патрика и Сквидварда. Все здания получили детализированные интерьеры: в жилище Губки Боба есть гостиная и спальня, а под камнем Патрика скрывается обставленная комната.