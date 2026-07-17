Bethesda официально подтвердила работу над Fallout 5 и новой игрой от создателей New Vegas

При этом никаких сроков выхода проектов компания не назвала. По данным Bloomberg, новая игра от Obsidian может выйти раньше Fallout 5, которая, вероятно, появится лишь через несколько лет. Сейчас основные силы Bethesda сосредоточены на разработке The Elder Scrolls 6.