Bethesda официально подтвердила работу над Fallout 5 и новой игрой от создателей New Vegas

Bethesda раскрыла планы по развитию серии Fallout и подтвердила сразу несколько новых проектов по постапокалиптической франшизе. Студия объявила, что Fallout 5 уже находится на стадии предварительного производства, а также подтвердила разработку ремастеров Fallout 3 и Fallout: New Vegas. Об этом сообщило издание Bloomberg.
Кроме того, Bethesda официально подтвердила сотрудничество с Obsidian Entertainment — студией, создавшей Fallout: New Vegas в 2010 году. Разработчики работают над новой игрой во вселенной Fallout, хотя подробности проекта пока держатся в секрете.
Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард заявил, что «время для нового сотрудничества с Obsidian наконец пришло». Он также отметил, что в студии сохранилась команда ветеранов, работавших над предыдущими играми серии.
При этом никаких сроков выхода проектов компания не назвала. По данным Bloomberg, новая игра от Obsidian может выйти раньше Fallout 5, которая, вероятно, появится лишь через несколько лет. Сейчас основные силы Bethesda сосредоточены на разработке The Elder Scrolls 6.
Анонс прозвучал спустя две недели после масштабной реструктуризации Xbox. Компания сократила около 3200 сотрудников и объявила о намерении сосредоточиться на своих крупнейших франшизах. Новый генеральный директор Xbox Аша Шарма ранее заявляла, что Fallout станет одной из ключевых серий в стратегии компании.
По словам Говарда, Bethesda решила впервые публично обозначить дорожную карту серии, чтобы скорректировать ожидания фанатов. «Мы понимаем, что игрокам важно знать, чем мы занимаемся и почему, даже если предпочитаем рассказывать о проектах как можно ближе к релизу», — отметил разработчик.
Серия Fallout остается одной из самых успешных игровых франшиз Xbox. Игры продались десятками миллионов копий, а интерес к вселенной дополнительно подогрел сериал Fallout от Amazon, который сейчас снимает уже третий сезон.