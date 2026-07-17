Нейропротез помог парализованному мужчине снова двигать руками и самостоятельно есть

В эксперименте участвовал 42-летний мужчина, получивший тяжелую травму спинного мозга. На первом этапе стимуляция помогла ему сгибать руки в локтях и подносить их к лицу. После подключения полной системы пациент смог сжимать и разжимать кулак, самостоятельно пить из чашки, есть и аккуратно брать хрупкие предметы.