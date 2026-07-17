Нейропротез помог парализованному мужчине снова двигать руками и самостоятельно есть

Американские ученые разработали нейропротезную систему, которая позволила мужчине с полным параличом верхних конечностей снова двигать руками и частично вернуть чувствительность. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.
Разработку представили специалисты Института медицинских исследований Файнштейна. Технология получила название «двойное нейрошунтирование». Система считывает сигналы мозга, связанные с намерением совершить движение, а затем передает их в спинной мозг и зоны мозга, отвечающие за тактильные ощущения.
В эксперименте участвовал 42-летний мужчина, получивший тяжелую травму спинного мозга. На первом этапе стимуляция помогла ему сгибать руки в локтях и подносить их к лицу. После подключения полной системы пациент смог сжимать и разжимать кулак, самостоятельно пить из чашки, есть и аккуратно брать хрупкие предметы.
Исследователи отмечают, что система стабильно распознавала сигналы мозга на протяжении пяти месяцев без дополнительной перенастройки. Более того, у пациента частично восстановилась чувствительность к прикосновениям, и этот эффект сохранялся более двух месяцев после прекращения стимуляции.
Авторы работы подчеркивают, что технология пока находится на ранней стадии разработки. В дальнейшем ученые планируют проверить эффективность нейропротеза на людях с различными типами повреждений спинного мозга.