Азербайджан планирует восстановить прямые рейсы в Россию

Обсуждается также восстановление прямого сообщения между Владивостоком и Гонконгом. Об этом рассказал и.о. представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов. По его словам, ведутся переговоры о возвращении рейсов, которые работали до пандемии. Сейчас добраться из Владивостока в Гонконг можно только с пересадкой в Москве — прямое сообщение было прервано в 2020 году.