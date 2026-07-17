Азербайджан планирует восстановить прямые рейсы в Россию

Азербайджан намерен возобновить прямое авиасообщение с Россией, рассказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с Сергеем Лавровым. Какие именно направления откроются, пока не уточняется.
Ограничения ввели в конце 2024 года после крушения пассажирского самолета Azal. Лайнер летел из Баку в Грозный и рухнул близ казахстанского Актау. На борту находились 67 человек, погибли 38. Российская сторона позднее признала, что катастрофа стала результатом непреднамеренного действия ПВО в воздушном пространстве России.
В июле Россия открыла прямые рейсы в Танзанию. На ПМЭФ также рассказали о планах запустить авиасообщение с Малайзией до конца года и увеличить количество полетов в Индонезию, Китай, Индию и страны Ближнего Востока.
Обсуждается также восстановление прямого сообщения между Владивостоком и Гонконгом. Об этом рассказал и.о. представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов. По его словам, ведутся переговоры о возвращении рейсов, которые работали до пандемии. Сейчас добраться из Владивостока в Гонконг можно только с пересадкой в Москве — прямое сообщение было прервано в 2020 году.