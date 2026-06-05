Россия и Танзания запускают прямое авиасообщение

Компания Air Tanzania запустит прямые рейсы из Москвы в Занзибар. Об этом президент Танзании Самия Сулуху Хасан сообщила на ПМЭФ, передает РБК.
Рейсы по маршруту Дар-эс-Салам — Москва (Внуково) — Занзибар начнутся 2 июля с частотой три раза в неделю. На них будут задействованы самолеты Boeing 787 Dreamliner.
О планах наладить прямое авиасообщение с Танзанией замруководителя Росавиации Алексей Буевич говорил в конце марта. Он отмечал, что прорабатывается возможность закольцевать этот маршрут на Сей шельские острова.
Танзания — крупнейшая страна Восточной Африки, расположена на побережье Индийского океана. Она образована в 1964 году после объединения Танганьики, которая занимает материковую часть, с островным архипелагом Занзибар. Номинальная столица страны — Додома, хотя крупнейшим городом и экономическим центром остается Дар-эс-Салам.
На материковой части Танзации расположена высочайшая в Африке гора Килиманджаро и несколько крупнейших на материке озер. Островной архипелаг Занзибар известен пляжами с белым песком.
Танзания входит в число самых восстребованных направлений у состоятельных российских туристов.