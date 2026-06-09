Россия планирует запустить прямые рейсы в Малайзию в 2026 году

«У нас с Индией выполняется 13-14 рейсов в неделю, и все мы понимаем, что это жесткие ограничения по турпотоку. Задача стоит привлечь индийских перевозчиков к перевозке. У нас летает только две российских авиакомпании на данный момент, которые прежде всего нацелены на вывоз наших туристов туда», — объяснил Кондратьев.