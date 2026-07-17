«Авито» разработает собственный сервис для знакомств

«Авито» планирует создать сервис для знакомств. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.



«Запуск или отмена будет зависеть от анализа рынка, оценки практик подобных сервисов и понимания актуального запроса от пользователей», — рассказали в компании. Сервис хотят сделать бесплатным. Разработчики планируют сделать упор на безопасность пользователей, чтобы не допустить регистрацию ботов и фейковых анкет. Сервис получит рекомендательные технологии, которые «Авито» развивает для основного каталога объявлений.



В приложение внедрят механики, которые уже показали эффективность на основной площадке, рассказал источник, знакомый с логикой продукта. В том числе трехступенчатую систему модерации, безопасные каналы коммуникаций, инструменты верификации, в том числе в интеграции с внешними сервисами вроде «Госуслуг».



Источник «Большого Города» в компании добавил, что команда хочет выделять свое дейтинг-приложение среди остальных. Например, рассматривается возможность поиска подходящего партнера по его отношению к вещам. Потенциальное название — «Авито Знакомства». Разработка запланирована на сентябрь.