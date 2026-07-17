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«Авито» разработает собственный сервис для знакомств

Афиша Daily
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Фото: South_agency/Getty Images

«Авито» планирует создать сервис для знакомств. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. 

«Запуск или отмена будет зависеть от анализа рынка, оценки практик подобных сервисов и понимания актуального запроса от пользователей», — рассказали в компании. Сервис хотят сделать бесплатным. Разработчики планируют сделать упор на безопасность пользователей, чтобы не допустить регистрацию ботов и фейковых анкет. Сервис получит рекомендательные технологии, которые «Авито» развивает для основного каталога объявлений.

В приложение внедрят механики, которые уже показали эффективность на основной площадке, рассказал источник, знакомый с логикой продукта. В том числе трехступенчатую систему модерации, безопасные каналы коммуникаций, инструменты верификации, в том числе в интеграции с внешними сервисами вроде «Госуслуг». 

Источник «Большого Города» в компании добавил, что команда хочет выделять свое дейтинг-приложение среди остальных. Например, рассматривается возможность поиска подходящего партнера по его отношению к вещам. Потенциальное название — «Авито Знакомства». Разработка запланирована на сентябрь.

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