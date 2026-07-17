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Сидни Суини сыграет в новой экранизации «Легенды о Сонной Лощине»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Lionsgate

Sony Pictures приобрела права на новую интерпретацию «Легенды о Сонной Лощине», главную роль в которой исполнит Сидни Суини. Картина уже получила название — «Лощина». Об этом сообщило издание Deadline. 

Лента основана на одноименном дебютном романе сценаристки и режиссера Линдси Андерсон Бир («Кладбище домашних животных: Кровные узы»). Она же напишет сценарий, поставит и спродюсирует проект.

В отличие от оригинальной истории Вашингтона Ирвинга, новый фильм расскажет о событиях глазами Катрины ван Тассел. Авторы намерены превратить героиню, которая в классическом произведении была, скорее, объектом соперничества, в центральную фигуру истории.

По сюжету Катрина оказывается в центре опасной мистической тайны и любовного треугольника, связанного с Икабодом Крейном и Бромом Бонсом. Проект описывают как сочетание готической атмосферы, психологической интриги и элементов эротического триллера.

Продюсерами фильма также выступят компания LuckyChap, основанная Марго Робби, и студия Honey Trap, которую недавно запустила сама Суини. По данным Deadline, Sony активно боролась за права на экранизацию, а сейчас уже приступила к поиску актеров на роли Икабода Крейна и Брома Бонса.

Для Суини это продолжение сотрудничества со студией после успеха романтической комедии «Кто угодно, кроме тебя», собравшей более 210 млн долларов в мировом прокате. Недавно актриса также снялась в экранизации романа «Горничная», которая заработала почти 400 млн долларов и уже получила продолжение.

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