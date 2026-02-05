Цискаридзе предложил разработать дресс-код для посещения театра

Артист балета Николай Цискаридзе, сейчас возглавляющий Академию русского балета имени Вагановой, считает, что Минкульт должен разработать дресс-код для посетителей театров и других культурных учреждений. Об этом он сказал на марафоне «Россия — семья семей» общества «Знание», пишет ТАСС.
«Мне кажется, везде должна быть какая-то определенная логика внешнего вида. Допустим, в храм нельзя же входить в шортах и с оголенными плечами. Это неприлично, и, в принципе, вас не пустят. То же самое в театр. Нельзя приходить в шлепках, нельзя приходить в шортах. Это просто уважение одного человека к другому и к тому месту, где он находится. Видимо, Министерство культуры тоже должно приложить к этому руку, чтобы эти правила издать», — сказал Цискаридзе.
Недавно спектакль «Солнце Ландау» стал самой популярной постановкой в России в новогодние праздники. Он идет в Театре им. Евгения Вахтангова. В топ популярных постановок также попали «Новогодний кабачок», «Собачье сердце», «Утиная охота» и «Плохие девчонки».
Среди мюзиклов россияне чаще всего покупали билеты на постановки «Последняя сказка» в Московском дворце молодежи, «Мамма мимо» в театре «Маска», «Любовь без памяти» в Vegas City Hall, «Ромео и Джульетта» в Московском театре оперетты и «Нотр-Дам де Пари» в театре на Мельникова. Все эти спектакли идут в столице.