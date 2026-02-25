Эд Скрейн сыграет Бальдра в сериале «God of War» от Amazon

Эд Скрейн, известный по фильму «Мир Юрского периода: Возрождение», присоединился к актерскому составу экранизации видеоигры God of War. Об этом сообщает Deadline.
Он исполнит роль Бальдра — младшего сына Одина. Как и в игре, экранный Бальдр будет харизматичным, непредсказуемым и язвительным.
Из-за проклятия, лишившего его физических ощущений, герой движим неутолимой яростью и жаждой найти достойного противника, способного заставить его чувствовать.
Сюжет сериала, создаваемого Рональдом Д.Муром («Чужак»), сосредоточен на путешествии отца и сына — Кратоса (Райан Херст) и юного Атрея (Каллум Винсон). Они отправляются развеять прах своей жены и матери.
Ранее к проекту также присоединились Тереза Палмер (богиня Сиф), Макс Паркер (Хеймдалль), Оулавюр Дарри Олафссон (Тор) и Аластер Дункан, вновь озвучивающий Мимира.
Производством двухсезонного проекта занимаются Sony Pictures Television и Amazon MGM Studios совместно с PlayStation Productions. Первые две серии поставит Фредерик Е.О.Той, известный по работе над сериалами «Сегун» и «Пацаны».