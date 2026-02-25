В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш
Россияне стали есть меньше лапши быстрого приготовления
Мосстат: в столице живут 13,3 млн человек
Метеорологическая весна в Москве наступит во второй половине марта
Бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом на лошадях, чтобы его не видели слишком веселым
За последние 5 лет россияне стали пить на 11% меньше алкоголя
«Читай-город»: самые читающие знаки восточного календаря — Дракон, Кролик и Собака
На Алтае с 1 марта запретят продажу алкоголя в выходные и праздники
Юра Борисов приступает к репетициям спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова
Коттедж из сериала «Жаркое соперничество» появился на Airbnb
Джаред Харрис из «Чернобыля» снимется в новом фильме Мартина Скорсезе
Рождаемость в Южной Корее выросла впервые за 15 лет благодаря эхо-бумерам
Оливия Родриго и ее продюсер работают над новой музыкой
Apple объявила дату релиза пятого сезона «Ради всего человечества»
Massive Attack анонсировали серию европейских концертов
Джонни Ноксвилл объявил о завершении франшизы «Чудаки» после 25 лет
Майк Флэнаган заявил, что его «Туман» не будет ремейком фильма 2007 года
Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном продлили на второй сезон
Биолог предупредила о проблеме ожирения среди воробьев
Хоррор «Закулисье» с Чиветелем Эджофором и Ренатой Рейнсве получил первый тизер
Директор Лувра ушла в отставку
Эйми Лу Вуд сыграет в новой экранизации «Джейн Эйр»
Исследование: кошки эмоционально не привязаны к хозяевам
Сын Роба Райнера не признал вины в убийстве родителей
Мишель Пфайффер и Курт Расселл вспоминают прошлое и переживают горе в трейлере «The Madison»
«Кей-поп-охотницы на демонов» и «Франкенштейн» войдут в Criterion Collection
Netflix показал тизер новой экранизации «Гордости и предубеждения» с Эммой Коррин
Павел Дуров рассказал об уголовном деле, которое на него завели в РФ

Эд Скрейн сыграет Бальдра в сериале «God of War» от Amazon

Афиша Daily
Фото: «Экспонента Фильм»

Эд Скрейн, известный по фильму «Мир Юрского периода: Возрождение», присоединился к актерскому составу экранизации видеоигры God of War. Об этом сообщает Deadline.

Он исполнит роль Бальдра — младшего сына Одина. Как и в игре, экранный Бальдр будет харизматичным, непредсказуемым и язвительным.

Из-за проклятия, лишившего его физических ощущений, герой движим неутолимой яростью и жаждой найти достойного противника, способного заставить его чувствовать.

Сюжет сериала, создаваемого Рональдом Д.Муром («Чужак»), сосредоточен на путешествии отца и сына — Кратоса (Райан Херст) и юного Атрея (Каллум Винсон). Они отправляются развеять прах своей жены и матери.

Ранее к проекту также присоединились Тереза Палмер (богиня Сиф), Макс Паркер (Хеймдалль), Оулавюр Дарри Олафссон (Тор) и Аластер Дункан, вновь озвучивающий Мимира.

Производством двухсезонного проекта занимаются Sony Pictures Television и Amazon MGM Studios совместно с PlayStation Productions. Первые две серии поставит Фредерик Е.О.Той, известный по работе над сериалами «Сегун» и «Пацаны».

