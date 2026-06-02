В Москве пройдет фестиваль искусств «Русский КоТ»

Фото: Всероссийский музей декоративного искусства

Во Всероссийском музее декоративного искусства впервые откроется площадка проекта «Лето в Москве».

С 4 июня по 30 августа в саду усадьбы Остермана состоится городской фестиваль искусств «Русский КоТ». Он объединит музыку, театр, современное искусство, кино, лекции и творческие мастер-классы. Посетить все мероприятия можно бесплатно.

Название фестиваля отсылает к идее культурных кодов России и образу Кота Баюна — героя русских сказок. Центральным арт-объектом площадки станет масштабная фигура Кота Баюна, созданная командой арт-парка «Никола-Ленивец». Внутри инсталляции разместят мультимедийное пространство со звуковыми и визуальными эффектами.

На территории фестиваля также появятся работы современных художников, включая инсталляции Евгении Гольцевой, Дарьи Фурсей и Дмитрия Аске. Кроме того, гости смогут принять участие в создании новых арт-объектов вместе с известными авторами.

Программа фестиваля будет строиться вокруг еженедельных тематических блоков, посвященных русской культуре, народным традициям, ремеслам, сказкам и современному искусству. В рамках сотрудничества с проектом «Усадьбы Москвы» музей подготовит аудиоспектакль к 300-летию графа Остермана, а также цикл лекций и специальных мероприятий.

Музыкальную часть фестиваля представят коллективы и исполнители, работающие в жанрах этники и экспериментальной музыки, среди которых Zventa Sventana, Gurude, Сергей Старостин и Percarus Group. Специально для проекта свои постановки и перформансы подготовят театральные режиссеры Светлана Землякова, Юрий Квятковский, Андрей Гордин и Екатерина Половцева.

