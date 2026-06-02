Режиссер «Закулисья» намекнул на продолжение хоррора

Фото: A24

Режиссер и создатель фильма «Закулисье» Кейн Парсонс заявил, что история может получить продолжение. По его словам, вселенная проекта изначально задумывалась гораздо масштабнее одного полнометражного фильма.

«Я точно еще не закончил с „Закулисьем“. Эта история всегда планировалась как сериал, выходящий за рамки этой ленты. Фильм скорее стал отправной точкой для дальнейшего развития сюжета, который годами формировался в интернете», — рассказал Парсонс.

Хоррор основан на одноименной веб-серии режиссера и рассказывает о владельце мебельного магазина, роль которого исполнил Чиветель Эджофор. Его герой оказывается в загадочном параллельном измерении, состоящем из бесконечных пустых пространств, пока терапевт в исполнении Ренаты Рейнсве пытается его найти.

Фильм стал одним из главных хоррор-хитов года. При бюджете около 10 млн долларов картина уже собрала более 118 млн долларов в мировом прокате и получила положительные отзывы критиков.

