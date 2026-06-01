Анна Кендрик срежиссирует экранизацию романа «Семь мужей Эвелин Хьюго»

Актриса Анна Кендрик займет режиссерское кресло в экранизации романа «Семь мужей Эвелин Хьюго» Тейлор Дженкинс Рейд. Об этом написал Deadline.
Изначально к проекту в качестве постановщицы была прикреплена Лесли Хедленд. Затем ее место заняла автор «Послушницы» и «Похорон» Мэгги Беттс. Теперь ее сменила Кендрик.
Первый вариант сценария написала Лиз Тайгелер, работавшая над сериалами «И повсюду тлеют пожары» и «Прекрасные мелочи». В настоящее время доработкой текста занимается Франческа Слоун.
Фильм по мотивам книги выпустит Netflix. Производством займутся Circle Magagement+Productions и 3Dot Productions. Продюсерами картины выступят Лиза Часин, Брэд Мендельсон и Дэвид Хинохоса, исполнительным продюсером — Рейд.
Будущая лента асскажет об интервью молодого журналиста и стареющей голливудской звезды Эвелин Хьюго. Во время разговора последняя приоткроет завесу над своими семью браками.
История Эвелин коснется голливудских скандалов, предательств и горестей. В ней актриса раскроет шокирующую правду о своей собственной жизни и жизни людей вокруг нее.
Писательница Тейлор Дженкинс Рейд опубликовала роман «Семь мужей Эвелин Хьюго» в 2017 году. Книга держалась в списке бестселлеров The New York Times на протяжении 120 недель и стала хитом тиктока.