Расследование ограбления Лувра привело французскую полицию в Бельгию

В октябре 2025 года преступники похитили 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин, которыми были украшены восемь драгоценностей. Мужчины проникли в музей, поднявшись с помощью автовышки на второй этаж. По информации СМИ, автовышка и скутеры, которые использовали воры, в тот день прибыли из одного и того же квартала в коммуне Обервилье, северном пригороде Парижа.