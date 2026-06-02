Главред «Афиши Daily» обсудит на ПМЭФ важность доверия и личного бренда в рекламе

Главный редактор «Афиши Daily» Александра Садыкова-Левина примет участие в сессии «Внимание как актив: новая экономика продвижения» на Петербургском международном экономическом форуме.
Встреча начнется 6 июня в 14.00 в конгресс-центре ПМЭФ. Модератором выступит Алина Зиннатуллина — медиаменеджер и гендиректор продюсерского центра «Инсайт Люди» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»).
Среди спикеров — журналист и автор шоу «Светские крошки» Мадонна Мур, директор бренда Zarina Анна Мазурик, предправления селлера «Диджитал Альянс» Александр Захаров, директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон и директор по диджитал-коммуникациям «МегаФона» Нарине Азарян.
Они обсудят, как меняется рекламный рынок и почему доверие становится одним из главных ресурсов новой экономики продвижения. В центре разговора окажется переход от традиционной рекламы к коммуникации через личность, влияние и авторский контент. Спикеры также поговорят о роли личного бренда как бизнес-актива и инструментах, которые нужны среднему и малому бизнесу для продвижения в диджитал-среде.
В этом году ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня. Темой форума станет «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Участие подтвердили более 130 стран и территорий.