Джесси Племонс возродил группу Crucifictorious из «Огней ночной пятницы»

Актер Джесси Племонс возродил вымышленную метал-группу Crucifictorious из сериала «Огни ночной пятницы». Воссоединение состоялось на фестивале ATX TV Festival, посвященном 20-летию культового спортивного шоу.
Племонс вышел на сцену вместе с актрисой Стефани Хант, сыгравшей Девин Боланд. Дуэт исполнил песню «Devil’s Town», которая также звучала в сериале в исполнении Тони Лукки. По словам Хант, именно такую песню могла бы играть Crucifictorious. И назвала ее одной из лучших в истории.
«Огни ночной пятницы» выходили с 2006 по 2011 год и рассказывали о жизни школьной футбольной команды из вымышленного техасского города Диллон. В разные годы в проекте снимались Кайл Чандлер, Конни Бриттон, Майкл Б.Джордан и Джесси Племонс.
На фестивале также обсудили возможное возвращение франшизы. Шоураннер оригинального сериала Джейсон Кэтимс рассказал, что разговоры о новой версии проекта продолжаются, но работа над перезапуском продвигается медленно.
По его словам, создатели не хотят запускать новый сериал, пока не будут уверены, что он сможет соответствовать наследию оригинала. Кэтимс напомнил, что в основе проекта лежит книга журналиста Базза Биссинджера.