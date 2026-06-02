Эндрю Тейт прилетел в Россию. Его встретили караваем и песней «Матушка»

Скандальный блогер и бывший кикбоксер Эндрю Тейт прилетел в Россию вместе со своим братом Тристаном.
В аэропорту их встретили с караваем и под песню «Матушка». Официально причина приезда братьев Тейт неизвестна. По данным телеграм-каналов, они прибыли на Петербургский международный экономический форум.
Эндрю Тейт получил мировую известность из-за публикаций о финансовом успехе, саморазвитии и традиционных гендерных ролях. Его высказывания неоднократно становились предметом споров.
В 2022 году Эндрю и Тристан Тейт были задержаны в Румынии по подозрению в создании организованной преступной группы, торговле людьми и сексуализированной эксплуатации женщин. Следствие утверждало, что братья вербовали женщин под предлогом романтических отношений, а затем принуждали их к созданию контента для взрослых.
В 2023 году румынская прокуратура официально предъявила братьям обвинения. Эндрю Тейту также вменили изнасилование. В 2024 году против Тейтов были выдвинуты новые обвинения в Великобритании. Их подозревают в торговле людьми, изнасилованиях и других преступлениях сексуализированного характера.
В 2025 году братьям временно разрешили покинуть Румынию, после чего они отправились в США. Там в отношении Тейтов началось новое расследование во Флориде. Сами Эндрю и Тристан Тейт отрицают все обвинения и заявляют, что стали жертвами политически мотивированной кампании.