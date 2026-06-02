Фильм «Ветер в голове» победил на фестивале молодого кино «Новое движение»

Фестиваль «Новое движение» проходил в Великом Новгороде пять дней. По словам губернатора Новгородской области Александра Дронова, за это время его посетили более 30 тыс. человек. Помимо показов, в программу вошли деловые дискуссии, кинорынок авторского кино, выставка «Наследие авангарда», лекции и мастер-классы для детей и подростков.

