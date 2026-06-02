С российских фехтовальщиков снимут ограничения. Они смогут выступать под флагом и с гимном

Эндрю Тейт прилетел в Россию. Его встретили караваем и песней «Матушка»
Расследование ограбления Лувра привело французскую полицию в Бельгию
Владимир Путин предложил создать факультеты русского языка и литературы
Половина россиян не почувствовала ухода иностранных сервисов, треть ощутила нехватку
Фильм «Ветер в голове» победил на фестивале молодого кино «Новое движение»
В «Миньонах и монстрах» будет 15-минутная сцена полностью на языке миньонов
В Москве пройдет фестиваль искусств «Русский КоТ»
Уиллем Дефо произносит пламенную речь в отрывке фильма «День рождения»
Главред «Афиши Daily» обсудит на ПМЭФ важность доверия и личного бренда в рекламе
В Москве откроется выставка Зенона Комиссаренко — забытого ученика Малевича
«Сумерки» вновь выйдут на большие экраны в России
В НАСА заявили об отсутствии свидетельств инопланетян
Вышел тизер-трейлер сказки «Царевна Несмеяна» со Славой Копейкиным и Анастасией Красовской
94% россиян замечают признаки использования ИИ в работе коллег
Серена Уильямс возобновит карьеру после почти четырехлетнего перерыва
Джесси Племонс возродил группу Crucifictorious из «Огней ночной пятницы»
Режиссер «Закулисья» намекнул на продолжение хоррора
Сидни Суини основала продюсерскую компанию
«Чебурашка-3» выйдет 1 января 2027 года. Первый тизер — уже в сети
Лиам Галлахер стал послом музыкальной благотворительной организации в Манчестере
Сын Клинта Иствуда намекнул на завершение карьеры режиссера
Организаторы Пикника Афиши-2026 составили полный гид по фестивалю
«Рамблер» запустил ИИ-проект к 90-летию «Союзмультфильма»
Анна Кендрик срежиссирует экранизацию романа «Семь мужей Эвелин Хьюго»
Зои Кравиц сыграет главную роль в фильме автора «Моей старой задницы»
Зак Снайдер снимет ремейк «Побега из Нью-Йорка» Джона Карпентера
Редактор «Афиши Daily» Евгений Ткачев выступит на фестивале издательства Ad Marginem в Челябинске
Алекса Деми опровергла слухи о том, что она покинет индустрию после «Эйфории»

С российских фехтовальщиков снимут ограничения. Они смогут выступать под флагом и с гимном

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Международная федерация фехтования (FIE) снимет все ограничения с российских и белорусских спортсменов и официальных лиц. Об этом говорится в решении исполкома организации.

Новые правила начнут действовать с чемпионата мира по фехтованию 2026 года, который пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля. Спортсмены и официальные лица с российскими и белорусскими паспортами смогут участвовать во всех индивидуальных и командных турнирах FIE под национальными аббревиатурами, в форме своих стран, а также с флагами и гимнами.

В федерации заявили, что решение отражает приверженность принципам Олимпийской хартии — в том числе недискриминации, равному отношению и универсальности спорта.

В декабре 2025 года МОК рекомендовал снять все ограничения с российских и белорусских юниоров на международных соревнованиях. Позже рекомендацию МОК поддержал Олимпийский саммит.

FIE — шестая олимпийская федерация, разрешившая россиянам выступать на международных турнирах под собственным флагом. Ранее аналогичное решение приняли международные федерации дзюдо, тхэквондо, водных видов спорта, спортивной борьбы и гимнастики.
 

Расскажите друзьям