Вышел тизер-трейлер сказки «Царевна Несмеяна» со Славой Копейкиным и Анастасией Красовской

Кинокомпания «Наше кино» представила тизер-трейлер семейной приключенческой сказки «Царевна Несмеяна». Картина выйдет в прокат 1 октября 2026 года.
В центре сюжета — обычный парень Ерёма, который вместе с младшей сестрой неожиданно оказывается в волшебном Тридевятом царстве. Чтобы вернуться домой, ему необходимо рассмешить загадочную Царевну Несмеяну, которая давно разучилась улыбаться.
Справившись с испытанием и завоевав доверие жителей сказочного мира, Ерёма возвращается в реальность. Вскоре он понимает, что у него появились чувства к царевне. Когда девушку похищает Водяной, герой решает вновь отправиться в волшебный мир, чтобы спасти ее и доказать, что способен на подвиг.
Главные роли исполнили Слава Копейкин и Анастасия Красовская. В фильме также снялись Рузиль Минекаев, Виктор Логинов, Юлия Такшина, Игорь Чехов, Роман Юнусов и другие. Режиссером проекта выступил Василий Ровенский.