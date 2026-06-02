Половина россиян не почувствовала ухода иностранных сервисов, треть ощутила нехватку

Фото: асилий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Для 48% россиян уход зарубежных сервисов не стал чем-то значимым, а 33% сообщили, что им их не хватает. Об этом говорится в опросе Rambler& Co, с результатами которого ознакомилась «Афиша Daily».

Из тех, кто не заметил ухода зарубежных сервисов, 33% сказали, что в их жизни ничего не поменялось, 10% — что они и раньше пользовались российским ПО, а 5% — что отечественные аналоги всегда были лучше. 19% признались, что продолжают пользоваться зарубежными сервисами, как и раньше.

Среди вещей, которых больше всего не хватает в российских аналогах, чаще всего называют доступ к зарубежному контенту и широкий набор функций и интеграций (по 25%), стабильность работы (11%) и привычный интерфейс (5%). 8% сказали, что они просто хотят быть в мировых трендах, а каждый четвертый не увидел принципиальной разницы между зарубежными и отечественными программами.

Каждый третий опрошенный (34%) считает, что за последние годы российские цифровые сервисы стали лучше, причем 16% расценивают эти улучшения как значительные. 20% не заметили особых изменений, но довольны тем, что все работает.

40% респондентов убеждены, что собственные цифровые сервисы стране необходимы, поскольку дают технологическую независимость. При этом каждый пятый (21%) полагает, что нужно создать условия для здоровой конкуренции между решениями разных стран, а рынок все расставит по своим местам.

Топ самых востребованных российских решений в цифре возглавили банковские приложения — 30% россиян чаще всего используют именно их. Чуть уступают поисковики (26%), на третьей позиции — маркетплейсы (14%). В топ-5 также вошли «Госуслуги» (10%), карты и навигация (7%). Только 5% опрошенных назвали соцсети.

Опрос проводился с 14 по 21 мая на ресурсах медиахолдинга Rambler & Co. В нем приняли участие 3500 интернет-пользователей.

