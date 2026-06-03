Wildberries выпустит собственный мессенджер

Сейчас его запустили в тестовом режиме для сотрудников маркетплейса. «Он в первую очередь появился как решение наших внутренних проблем для общения нашей команды. Сейчас он в пилоте. У наших коллег, которые его разрабатывают, большие планы. Конечно, они хотят сделать продукт, который они смогут вывести на рынок. Посмотрим, получится или нет», — рассказала Ким.