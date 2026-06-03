Во вселенной God of War выйдет игра про жену Кратоса в загробном мире

Студия Santa Monica анонсировала God of War: Laufey — игру про Фэй, жену Кратоса. Она будет доступна только на PlayStation 5.
Главный герой серии — спартанский воин Кратос, вступивший в противостояние с олимпийскими богами. В 2018 году франшизу перезапустили, добавив элементы не только древнегреческой, но и скандинавской мифологии. В той игре Фэй погибает, игрок присутствует на ее похоронах.
Действие новой игры развернется в загробном мире, где сражаются боги из разных мифологий. Героине предстоит оттуда выбраться и спасти мужа и сына. Фэй озвучила Дебора Энн Уолл («Сорвиголова»). Ее спутником станет говорящий космический куб Франк, которого озвучит Джек Куэйд («Пацаны»).
Santa Monica также опубликовала 20 минут геймплея. В ролике Фэй встречает двух богов — египетскую Сехмет и буддистское божество Бегце.
В настоящий момент также ведется работа над сериалом — экранизацией God of War. В феврале появился первый кадр: Райан Херст в роли Кратоса, а Каллум Винсон в роли его юного сына Атрея. Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером выступает Рональд Д.Мур («Чужестранка», «Ради всего человечества»).
Сериал будет следовать сюжету двух последних игр. В них Кратос и Атрей отправятся в путешествие, чтобы развеять прах Фэй. В ходе приключений отец учит сына, как стать лучшим богом, а Атрей пытается научить отца быть более человечным.