Мэтт Деймон боялся сорвать съемки «Одиссеи» из-за возможной травмы

По словам актера, съемки оказались физически тяжелыми. Особенно запомнились ежедневные подъемы и спуски по горным тропам. Уже через неделю работы он почувствовал неприятную боль в левом колене. «Подниматься было даже приятно, а вот спускаться — гораздо сложнее. Я почувствовал, что с левым коленом что-то не так, и стал очень осторожен», — объяснил он.