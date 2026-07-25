Мэтт Деймон боялся сорвать съемки «Одиссеи» из-за возможной травмы

Мэтт Деймон признался, что главным страхом во время работы над «Одиссеей» Кристофера Нолана была не сложность роли, а риск получить травму, из-за которой пришлось бы остановить съемки. Об этом он рассказал в интервью на «Шоу Дэна Патрика», которое опубликовало издание Entertainment.
55-летний актер опасался «типичных возрастных травм». «Мой самый большой страх был в том, чтобы не получить какую-нибудь глупую травму. Из тех, что случаются с людьми нашего возраста: сорвать спину или что-то подобное, буквально вставая с кровати», — рассказал Деймон.
По словам актера, съемки оказались физически тяжелыми. Особенно запомнились ежедневные подъемы и спуски по горным тропам. Уже через неделю работы он почувствовал неприятную боль в левом колене. «Подниматься было даже приятно, а вот спускаться — гораздо сложнее. Я почувствовал, что с левым коленом что-то не так, и стал очень осторожен», — объяснил он.
Ситуацию осложняло место съемок. Деймон отметил, что в случае серьезной травмы эвакуировать его ночью было бы невозможно: вертолеты не могли летать, а спуститься вниз можно было только пешком. «Если бы с коленом что-то случилось, у нас не осталось бы выбора, кроме как остановить съемки фильма», — сказал актер.
Ранее Деймон рассказывал, что ради роли Одиссея полностью отказался от глютена и заметно похудел. По его словам, именно эта форма стала лучшей за последние годы, и теперь он надеется сохранить ее как можно дольше.