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Умер режиссер «Маски» Чак Рассел

Афиша Daily
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Фото: Olga Onate / Getty Images

Режиссер Чак Рассел, известный по фильмам «Маска» и «Царь скорпионов», скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщил TMZ.

Смерть кинематографиста подтвердил его адвокат. По информации СМИ, Рассела обнаружили дома без сознания. Причина его смерти пока неясна.

Чак Рассел начинал карьеру с написания сценариев и работы менеджером по производству и помощником режиссера на независимых фильмах. Он сотрудничал с Фрэнком Дэрабонтом.

Собственный путь как постановщика Рассел начал с картиной «Кошмар на улице Вязов 3». Он также снял культовый ремейк фильма «Капля». «Маска», вышедшая в 1994 году, получила номинацию на «Оскар» за визуальные эффекты.

Среди других работ Рассела — «Стиратель», «Я есть гнев», «Райский город». В 2024 году у режиссера вышел ремейк «Ведьмина доска». В мае 2026 года Рассел анонсировал два проекта с ИИ-компанией Neumorphic — «Hyperia» и «b».

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