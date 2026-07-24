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Вышел первый трейлер фильма «Эбенезер: Рождественская история» с Джонни Деппом

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Paramount Pictures

Paramount Pictures выпустила первый трейлер фильма «Эбенезер: Рождественская история» — новой экранизации «Рождественской песни» Чарльза Диккенса. Главную роль исполнил Джонни Депп.

Режиссером картины выступил Тай Уэст, известный по хоррорам «Перл» и «Максин XXX». Он переосмыслил классическую историю, превратив ее в мрачную рождественскую сказку с элементами ужасов.

В трейлере Эбенезер Скрудж в исполнении Деппа сталкивается с призраками Рождества, которые заставляют его заново пережить ошибки прошлого. Пока они преследуют героя, он продолжает портить праздник окружающим, ворчит и демонстрирует ненависть. В финале ролика Скрудж произносит фразу: «Приятно вернуться».

Видео:&nbsp;Paramount Pictures

Для Деппа «Эбенезер: Рождественская история» станет первой масштабной голливудской премьерой после судебного процесса с Эмбер Херд в 2022 году. После него актер снимался преимущественно в европейских проектах, включая «Жанну Дюбарри», еще он поставил фильм «Моди: Три дня на крыльях безумия». Помимо «Эбенезера», с Деппом в этом году выйдет еще одна голливудская лента — триллер «Пьяница».

В «Эбенезере: Рождественская история», помимо Деппа, снялись Андреа Райсборо, Трамелл Тиллман, Иэн МакКеллен, Руперт Гринт и Дейзи Ридли. Премьера «Эбенезера» состоится 13 ноября.

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