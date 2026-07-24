Вышел первый трейлер фильма «Эбенезер: Рождественская история» с Джонни Деппом

Для Деппа «Эбенезер: Рождественская история» станет первой масштабной голливудской премьерой после судебного процесса с Эмбер Херд в 2022 году. После него актер снимался преимущественно в европейских проектах, включая «Жанну Дюбарри», еще он поставил фильм «Моди: Три дня на крыльях безумия». Помимо «Эбенезера», с Деппом в этом году выйдет еще одна голливудская лента — триллер «Пьяница».