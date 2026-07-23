Владельцу ресторана в Корее со звездами «Мишлен» грозит срок за использование муравьев в десертах

Прокуратура Южной Кореи запросила год тюрьмы для владельца ресторана с двумя звездами «Мишлен», который использовал муравьев для украшения десертов. Об этом сообщает The Chosun Daily.
Как уточняет Би-би-си, муравьи не входят в число десяти насекомых, разрешенных к употреблению в пищу законодательством страны. В утвержденный список среди прочих входят кузнечики, саранча и сверчки.
Прокуратура также потребовала назначить ресторану штраф в 20 млн южнокорейских вон (около 1 млн рублей по текущему курсу).
Владелец заведения сказал, что использовал муравьев лишь для небольшой части меню из 15 блюд — в качестве топинга для сорбетов. При этом, по его словам, клиенты могли выбрать вариант без насекомых.
Ресторатор отметил, что попробовать муравьев согласились только 60% посетителей. Он добавил, что этих насекомых в качестве ингредиента используют и рестораны в других странах, включая Великобританию, Австралию и Данию.
По версии следствия, за четыре года в десерты ресторана попали около 49 тыс. муравьев, импортированных из США и Таиланда. Органы здравоохранения пришли к выводу, что содержание тяжелых металлов в использованных муравьях было до 55 раз выше, чем в «обычных съедобных насекомых».
В судебных документах не указаны название ресторана и имя его владельца. По данным южнокорейских СМИ, речь идет о сеульском ресторане Evett. Им управляет австралийский шеф-повар, уроженец Тасмании Джозеф Лиджервуд. Он был участником популярного южнокорейского кулинарного шоу Culinary Class Wars, которое выходит на Netflix. Приговор владельцу заведения вынесут 2 сентября.
Муравьев с недавних пор начали использовать и московские заведения. Весной в ресторане «Поле» подавали мороженое с муравьями во время совместного ужина с иркутским проектом «Ламу». Недавно там же появился «Муравейник» с муравьями. А в ресторане «Экспедиция» в летнем меню есть десерт из лосиного молока, черемухового печенья и клюквы, украшенный сверху муравьями.