Владельцу ресторана в Корее со звездами «Мишлен» грозит срок за использование муравьев в десертах

Муравьев с недавних пор начали использовать и московские заведения. Весной в ресторане «Поле» подавали мороженое с муравьями во время совместного ужина с иркутским проектом «Ламу». Недавно там же появился «Муравейник» с муравьями. А в ресторане «Экспедиция» в летнем меню есть десерт из лосиного молока, черемухового печенья и клюквы, украшенный сверху муравьями.

