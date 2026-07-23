Вышел трейлер «Мисти Грин» Криса Рока. В нем снялись Розалинд Элеазар, Адам Драйвер и Анна Кендрик

На ютуб-канале A24 опубликовали трейлер фильма «Мисти Грин», который снял Крис Рок. Главную роль в нем сыграла Розалинд Элеазар, известная по сериалу «Медленные лошади».
Она предстала в образе киноактрисы, чья карьера пошла на спад. Девушка пытается восстановить отношения с бывшим агентом и вернуться в профессию, сталкиваясь с последствиями своего прошлого и борясь с внутренними демонами.
В актерский состав картины вошли Адам Драйвер, Дэниел Калуя, Анна Кендрик, Тофер Грейс и сам Крис Рок. Рок выступил не только режиссером, но и сценаристом проекта. Оператором стала Кира Келли.
Среди продюсеров — Питер Райс, Рок, Дэвид Вортен Брукс, Джеймс Лопес, Томми Оливер. Исполнительными продюсерами выступили Майлз Алва, Нельсон Джордж, Шаум С.Сенгупта и Макс Хенке.
Релиз «Мисти Грин» запланирован на октябрь. Точная дата пока не названа. Выйдет ли фильм в России, также еще неизвестно.