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Новый фильм Саши Барона Коэна об Али Джи выйдет в кинопрокат осенью

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: FilmFour

Британский актер и сценарист Саша Барон Коэн снял фильм о своем культовом персонаже Али Джи под названием «Ali G: Who Iz I?» («Али Джи: Кто я?»). Он выпустит его в прокат 23 октября, сообщил Deadline.

Лента станет режиссерским дебютом Коэна и его первой работой в формате пранк-документалистики со времен «Бората-2», вышедшего в 2020 году. Коэн снял проект тайно, не анонсируя его до завершения съемок.

Картину выпустит студия Amazon MGM в те же даты, когда запланированы релизы хоррора «Глиноликий» от Warner Bros. и DC и экранизации «Клара и солнце» от Тайки Вайтити с Дженной Ортегой и Эми Адамс в главных ролях.

По словам СМИ, Коэн рассчитывает с новой лентой повторить успех своего самого кассового фильма — «Борат». Он собрал в мировом прокате более 262 млн долларов.

Али Джи — персонаж, которого Коэн впервые представил в 1998 году на телеканале Channel 4. Это британский рэпер с сомнительным чувством стиля. Он получил собственное шоу на HBO, в котором прославился абсурдными интервью с политиками и знаменитостями.

В 2002 году Али Джи появился на большом экране в фильме «Али Джи в парламенте». Фильм не вышел в американских кинотеатрах, но все же собрал 23 млн долларов в мировом прокате. Недавно Коэн в образе Али Джи пришел на Уимблдонский теннисный турнир.

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