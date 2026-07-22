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«Приглашение» Оливии Уайлд не выйдет в российский прокат — но фильм покажут в СНГ

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Annapurna Pictures

«Приглашение» — новый фильм режиссера «Образования» и «Не беспокойся, дорогая» Оливии Уайлд — не выйдет в российский прокат, сообщила «Афише Daily» кинопрокатная компания «Экспонента». При этом показы в Беларуси и Казахстане отменены не будут.

Фильм должен был выйти в России 9 июля, через две недели после премьеры в США. О выпуске стало известно в конце апреля. Это не первый случай, когда релиз «Экспоненты» был отменен за считанные дни до премьеры: в сентябре то же самое случилось с фильмом Жюлии Дюкорно «Альфа».

«Приглашение» рассказывает о супружеской паре, переживающей кризис. Они получают от соседей неожиданное предложение присоединиться к их еженедельным оргиям.

Фильм впервые показали на «Сандэнсе», где он получил высокие оценки критиков. Права на картину после напряженных переговоров приобрела студия A24, обойдя Focus Features. Сумма сделки, по данным инсайдеров, превысила 12 миллионов долларов.

Сценарий написали Рашида Джонс и Уилл МакКормик — это ремейк испанской комедии «Соседи сверху». Главные роли исполнили Сет Роген («Киностудия»), Пенелопа Крус («Возвращение»), Эдвард Нортон («Бойцовский клуб») и сама Оливия Уайлд.

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