Фильм должен был выйти в России 9 июля, через две недели после премьеры в США. О выпуске стало известно в конце апреля. Это не первый случай, когда релиз «Экспоненты» был отменен за считанные дни до премьеры: в сентябре то же самое случилось с фильмом Жюлии Дюкорно «Альфа».