Комедия Оливии Уайлд «Приглашение» продана студии A24 на кинофестивале «Сандэнс»

Первоначально в аукционе участвовали и другие крупные игроки, включая Neon, Netflix, Apple и Searchlight, однако они постепенно вышли из переговоров. Уайлд, для которой этот проект стал третьей режиссерской работой после картин «Образование» (2019) и «Не беспокойся, дорогая» (2022), настаивала на традиционном кинопрокате, что, вероятно, и повлияло на итоговый выбор.