Комедия Оливии Уайлд «Приглашение» продана студии A24 на кинофестивале «Сандэнс»

Четвертый сезон «Теда Лассо» выйдет летом 2026 года. Посмотрите первые кадры
Появился тизер-трейлер детективной драмы «На льду»
Байкал, Карелия и Петербург — самые красивые места для зимнего отдыха по мнению россиян
Nike выпустил кроссовки в коллаборации с «Очень странными делами»
Спрос на осиновые колья у россиян в 2025 году вырос в четыре раза
В Краснодаре уличным музыкантам запретят выступать с 13.00 до 15.00
Минздрав установил нормы времени по прикладыванию ребенка к груди после родов
Режиссер Сэм Рейми раскрыл рецепт идеальной искусственной крови для фильмов
Число живущих в условиях экстремальной жары людей может удвоиться к 2050 году
Кеке Палмер грабит магазины Деми Мур в тизере-трейлере комедии «I Love Boosters»
Халли Берри сыграет лидера страны в экранизации романа «Президент пропал» Билла Клинтона
Aphex Twin с забытым треком, ставшим вирусным хитом, обогнал по популярности Тейлор Свифт
A$AP Rocky представил коллекцию игровых обложек для нового альбома
Якутский скульптор создал статую лошади из конского навоза
Одесса Эзайон присоединилась к новому фильму A24 «Глубокие порезы»
Эколог из Кении установила рекорд по обниманию дерева. Она простояла у него 72 часа
Pinterest сократит 15% сотрудников, чтобы сосредоточиться на внедрении ИИ
Бобби Мореско снимет байопик о Джорджо Армани
В Зюзино в ближайшее время закроется легендарная рюмочная
Enter Shikari анонсировали самый масштабный тур в своей истории
В Москве побит рекорд 1995 года по количеству выпавших за сутки осадков
Тихон Жизневский и Роман Евдокимов выходят на лед в трейлере «Ангелов Ладоги»
В России выступит альтернативная рок-группа Saliva из США
В кинотеатре «Москва» прошел закрытый показ мультфильма «Рыбка унывака. Подводное приключение»
В общественных местах россиян больше всего раздражает ругань, а американцев ― камера
Йоргос Лантимос снял сюрреалистичную рекламу для сервиса доставки еды
Сидни Суини завесила бюстгальтерами Знак Голливуда для рекламы своего бренда нижнего белья
«Возвращение в Сайлент Хилл» провалилось в США, но стало лидером проката в России

Комедия Оливии Уайлд «Приглашение» продана студии A24 на кинофестивале «Сандэнс»

Фото: A24

Комедийная драма режиссера и актрисы Оливии Уайлд «Приглашение», положительно принятая на кинофестивале «Сандэнс», обрела дистрибьютора.

После напряженных многодневных переговоров права на фильм приобрела студия A24, которая обошла в борьбе компанию Focus Features. Сумма сделки, по данным инсайдеров, составила более 12 млн долларов.

Первоначально в аукционе участвовали и другие крупные игроки, включая Neon, Netflix, Apple и Searchlight, однако они постепенно вышли из переговоров. Уайлд, для которой этот проект стал третьей режиссерской работой после картин «Образование» (2019) и «Не беспокойся, дорогая» (2022), настаивала на традиционном кинопрокате, что, вероятно, и повлияло на итоговый выбор.

Фильм снят при участии студии Annapurna, с которой режиссер уже сотрудничала. В актерский состав вошли звезды Сет Роген, Пенелопа Крус и Эдвард Нортон, а сама Уайлд также исполнила одну из ролей.

Сценарий, написанный Рашидой Джонс и Уиллом МакКормиком, представляет собой ремейк испанской комедии «Соседи сверху» и рассказывает о вечере, который проводит пара в кризисе вместе со своими соседями-свингерами.
 

Расскажите друзьям