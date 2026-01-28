Комедия Оливии Уайлд «Приглашение» продана студии A24 на кинофестивале «Сандэнс»

Комедийная драма режиссера и актрисы Оливии Уайлд «Приглашение», положительно принятая на кинофестивале «Сандэнс», обрела дистрибьютора.
После напряженных многодневных переговоров права на фильм приобрела студия A24, которая обошла в борьбе компанию Focus Features. Сумма сделки, по данным инсайдеров, составила более 12 млн долларов.
Первоначально в аукционе участвовали и другие крупные игроки, включая Neon, Netflix, Apple и Searchlight, однако они постепенно вышли из переговоров. Уайлд, для которой этот проект стал третьей режиссерской работой после картин «Образование» (2019) и «Не беспокойся, дорогая» (2022), настаивала на традиционном кинопрокате, что, вероятно, и повлияло на итоговый выбор.
Фильм снят при участии студии Annapurna, с которой режиссер уже сотрудничала. В актерский состав вошли звезды Сет Роген, Пенелопа Крус и Эдвард Нортон, а сама Уайлд также исполнила одну из ролей.
Сценарий, написанный Рашидой Джонс и Уиллом МакКормиком, представляет собой ремейк испанской комедии «Соседи сверху» и рассказывает о вечере, который проводит пара в кризисе вместе со своими соседями-свингерами.