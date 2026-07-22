Pompeya, Kito Jempere и «Казускома» выступят на фестивале «Круто»

В лайнап также вошли «Казускома», Николай Воронов, Солова, Евтела, Sotode 外で, «Два обреза», Размаха, Лиза Громова и Isentie. К ним присоединятся Dj Artik и Spaida, Sevada и Gucci Kale, Koya и Index, а также группа «Готические орлы».