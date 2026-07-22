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Pompeya, Kito Jempere и «Казускома» выступят на фестивале «Круто»

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: @dmitry_chuntul

Фестиваль музыки, дизайна, искусства и спорта «Круто» объявил новых участников. С 7 по 9 августа на базе отдыха «Крутояк» выступят Pompeya, Kito Jempere, A$thma Boys, Daily Slime, Максим Сюрплюс, Саша Теслонд и Панкуша. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

В лайнап также вошли «Казускома», Николай Воронов, Солова, Евтела, Sotode 外で, «Два обреза», Размаха, Лиза Громова и Isentie. К ним присоединятся Dj Artik и Spaida, Sevada и Gucci Kale, Koya и Index, а также группа «Готические орлы».

На фестивале пройдет шоукейс лейбла System 108 и его ближайшего окружения. В нем примут участие Holymolly, Izhevski, Amvy, Rikkson, Lëkajordann и «Лауд». Кроме того, организаторы анонсировали вечеринку Ömankö и DFF Club.

Хедлайнером «Круто» станет Zoloto. В первую волну лайнапа также вошли Archanga, Bad Zu, Cupsize, Mirèle, «Конец солнечных дней», «Глум», Biicla, Eostra и Philipp Gorbachev.

Музыкальная программа развернется на пяти площадках: главной «Альфа-Сцене», сценах «Диско-клуба», «Теплица», «Лес» и «Березка». На территории появятся и несколько поп-ап-сцен.

В театральной программе примут участие актеры «Мастерской Брусникина». Фестиваль откроет музыкально-хореографическая постановка «Жнивень», в которой объединят современный балет и фольклорный хор. Она будет посвящена окончанию лета, сбору урожая и благодарности за прошедший сезон.

В спортивной программе — шахматы, пинг-понг, скейт-контест, фитнес-тренировки, танцы и данс-батлы. Альфа-банк совместно с Rébellion и велоклубом «Колесо» проведет две велогонки — шоссейную и гравийную. Для гостей также организуют велопрогулки по окрестностям.

На фестивале будут работать два кемпинга — «ЦАО» и «Заречье». Организаторы также предусмотрели места для автодомов, камеры хранения, автомобильную и велосипедную парковки.

Мероприятие пройдет с 7 по 9 августа 2026 года на территории базы отдыха «Крутояк», расположенной во Владимирской области, в нескольких часах езды от Москвы. Для тех, у кого нет собственной машины, команда фестиваля организует трансферы, которые будут осуществляться все три дня из Москвы и от отелей во Владимире.

Фестиваль «Круто» организуют White Studios и «Диско-клуб». Первый «Круто» прошел в августе 2024-го и собрал более 4000 гостей. В прошлом году на фесте выступили Saluki, Mirèle, Хаски, Лиза Громова, Arash, Biicla, «Глум», Iskrit, «Второй Ка», «Стерео Ширина» и DJ Stonik1917.

Круто 2026
Концерт / 7 августа
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