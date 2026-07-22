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Венсан Кассель снялся в новом клипе Charli XCX

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Charli XCX/Youtube

Charli XCX выпустила клип к новому синглу «Camera». Главную роль в нем исполнил Венсан Кассель.

Черно-белый ролик снят одним кадром. Кассель играет в нем актера на съемках, а сама Чарли — режиссера. Постановщиком клипа выступил Эйдан Замири. Раннее он снял для артистки мокьюментари «Момент».  

Видео:&nbsp;Charli XCX

Текст песни посвящен размышлениям артистки о том, правильно ли для нее было начать сниматься в фильмах в качестве актрисы. «Это заставляет меня задуматься о том, что я делаю./Хочу ли я заниматься музыкой?/Не веду ли я себя чертовски глупо,/Если попытаюсь быть девушкой на экране, когда мне исполнится 34?» — поет она в «Camera». 

Трек вошел в альбом «Music, Fashion, Film». Его релиз состоится 24 июля. Недавно Charli XCX рассказала о создании обложки альбома с Джоном Кейлом, Марком Джейкобсом и Мартином Скорсезе. По словам певицы, съемка стала одним из самых ярких моментов в ее карьере.

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